2020-01-09T10:30:04+03:00
Спорт

Барселона - Атлетико 9 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Суперкубка Испании

Футбол, матч Атлетико - Барселона 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Суперкубка Испании по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Барселона" сыграет против "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании."Барселона" сыграет против "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании.Фото: REUTERS
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В этом сезоне Суперкубок Испании решено было провести в новом формате - 4 лучших клуба прошлого сезона спорят за победу в новогодние каникулы. Сутки назад мадридский "Реал" выиграл у "Валенсии". Сегодня же, 9 января, "Барса" будет биться с "Атлетико". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Барселона - Атлетико 9 января 2020.

Статистика личных встреч Барселона - Атлетико 9 января 2020

11 раз команды играли в матчах за Суперкубок Испании. 3 победы на счету "Атлетико", 5 - у "Барселоны", 3 раза матчи завершались вничью. Последние две встречи команд в этом турнире в 2013 году завершились вничью - 1:1 в Мадриде и 0:0 в Барселоне.

Прогнозы букмекеров на матч Барселона - Атлетико 9 января 2020

Чуть больше шансов на победу у "Барселоны".

Прогноз на матч Барселона - Атлетико 9 января 2020

Будет ничья, либо же победа "Барселоны".

Время начала матча Барселона - Атлетико 9 января 2020

Матч Барселона - Атлетико 9 января 2020 года начнется в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Барселона - Атлетико 9 января 2020

Прямую видеотрансляцию матча Барселона - Атлетико можно посмотреть 1 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Барселона - Атлетико 9 января 2020

Трансляция матча Барселона - Атлетико 9 января 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Барселона - Атлетико 9 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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