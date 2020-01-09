Мадридский "Атлетико" остановил Месси и "Барселону", выиграв полуфинал Суперкубка Испании 3:2

В четверг, 9 января, в Саудовской Аравии в городе Джедда на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" был сыгран второй полуфинал Суперкубка Испании. Самый лучший клуб Испании обычно определяется перед стартом сезона в поединке победителя Кубка и чемпионата страны. Но в этом сезоне решено было сделать новшество.

В зимний перерыв в испанском первенстве четыре клуба - "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Валенсия" сыграли мини-турнир в Саудовской Аравии в городе Джедда. Сначала - два полуфинала, а за ним - финальный поединок в битве за Суперкубок. Вечером 8 января мадридский "Реал" расправился с "Валенсией", одержав победу со счетом 3:1. Особо всем приглянулся гол Тони Крооса - прямым ударом с углового в ворота валенсийцев. Ну а на следующий день в Джедде при 20 градусах тепла "Барселона" и мадридский "Атлетико" должны были выявить второго финалиста этого мини-турнира.

В стартовые 45 минут поединка зрители этой игры так и не увидели забитых голов. Но зато в конце первой половины встречи Луис Суарес и Эктор Эррера немного повздорили, практически подрались. И как итог - каждый из них получил по желтой карточке.

Но уже на старте второго тайма матча вышедший на замену полузащитник "Атлетико" Коке открывает счет в этом поединке. Он забил в первой же атаке своего клуба во втором тайме на 24-й секунде. И так вот быстро мадридцы повели со счетом 1:0 в матче полуфинала Суперкубка Испании.

Но не долгой была радость команды Диего Симеоне. Они пропустили через пять минут. Лео Месси получил мяч, стоя в штрафной "Атлетико", прокинул себе чуть на ход между двух защитников соперника, и ударил с ходу в ближний угол низом - есть 1:1. На 60-й минуте встречи Месси снова забил. Но нет - гол не засчитали после просмотра видеоповтора. Была игра рукой.

Но прошла пара минут и вот уже ответ "Барселоны". После позиционной атаки Антуан Гризманн подкараулил отскок и четко пробил головой, отправив мяч в ворота - каталонцы повели в счете 2:1. Вскоре "Барса" вновь забила, но мяч Жерара Пике не засчитали из-за офсайда.

На 82-й минуте в чужой штрафной форвард "Атлетико" Витоло вышел один на один с вратарем и был сбит вратарем. Дублер звездного немца тер Штегена Нету получил желтую. В ворота "Барселоны" - назначили пенальти. И счет стал равным после точного удара Альваро Мораты. Мяч и вратарь были разведены по разным углам - 2:2.

И после гола Мораты вопрос о победителе подвис в воздухе. Ибо в таком случае пришлось бы играть овертайм.

И на 85-й минуте после ошибки в центре обороны "Барселоны" каталонцы пропустили третий! 3:2, "Атлетико" вышел вперед в матче после точного удара Анхеля Корреа.

И теперь в финале Суперкубка Испании за трофей поспорят две мадридские команды - "Атлетико" и "Реал Мадрид"! Игра пройдет вечером в воскресенье, 12 января.