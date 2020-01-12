Человек, которого обвиняют в краже орденов Михаила Пуговкина: "Это наказание за ошибку, которую я совершил десять лет назад"

История с продажей орденов Михаила Пуговкина получила свое продолжение. Нам удалось связаться с человеком, которого вдова и председатель фонда Михаила Пуговкина обвиняют в похищении орденов и архивов актера.

Напомним, в первые дни новогодних каникул блогосферу взбудоражила новость о продаже на интернет-аукционе Meshok архивов, фотографий и наград (в том числе - государственных) актера Михаила Пуговкина. Поверить в то, что распродают архив родственники актера - было невозможно. Поэтому поклонники артиста решили, что аукцион - дело рук мошенников, обманным путем завладевших имуществом "короля комедий".

То, что попавшие на продажу лоты украдены - подтвердила вдова артиста, Ирина Лаврова-Пуговкина и председатель попечительского совета Центра Пуговкина Владимир Зайченко.

- Я ничего не продаю, все вещи, выставленные на торги, я сдавала в Смоленский краеведческий музей и в музей Российской армии,- заявила вдова в комментарии "КП".

Неужели похитители - музейщики?

Председатель попечительского совета центра Пуговкина Владимир Зайченко назвал имена виноватых.

По его словам выходило, что военный билет Пуговкина, который сейчас продается на аукционе за 125 тысяч рублей, вдова отдавала в Смоленский краеведческий музей: "возможно, он исчез после переэкспозиции, так бывает".

А что касается остальных документов, фотографий и даже государственного ордена за заслуги перед отечеством - то здесь мужчина прямо и не стесняясь обвинял музей Российской армии, представители которого, по его словам, "обидели вдову" еще десять лет назад:

- Эти музейные ребята еще в 2010 году приехали к ней на квартиру в Сокольниках и выгребли у нее в районе пяти статуэток, документы и все ордена, которые она сняла с пиджака Пуговкина, - заявил Зайченко.

Военный билет Михаила Пуговкина. Фото https://meshok.net/

Вдова обвинения подтвердила.

- Сдавала в фонд Георгия Жукова. Теперь они врут, что нет такого фонда. Подделали мою подпись на акте о сдаче материальных ценностей. Внесли в акт только не ценные вещи: очки, трубку, зачетную книжку, а ордена вносить не стали...

Мужчина и женщина призвали СМИ наказать виновного и даже называли имя человека, который, по их словам, причастен к похищению наград, причем, не только Пуговкина, но и "народного артиста Медведева". По их мнению, это старший научный сотрудник музея Российской армии Сергей Владимирович Кожин.

Что сказали в музеях

Честно говоря, мы с опаской отнеслись к информации, полученной от вдовы и председателя Центра. Смущало то, что в коротком разговоре спикеры умудрились сказать неласковое обо всех вокруг. О родной дочери Михаила Пуговкина, о его внуке Михаиле и даже - об Андрее Малахове.

Председатель попечительского совета Зайченко заявил, что занимается расследованием "Клеветы Малахова" и скоро шоумену придется отвечать перед законом: год назад Малахов тоже обидел вдову, рассказав о том, что после смерти Пуговкина родная дочь и внук актера не получили наследства, которое отошло родственникам последней жены.

А уж обвинение в адрес сразу двух музеев и вовсе казались чем-то на грани фантастики. Мы живем не в девяностые и представить себе, что вот так запросто что-то могло "исчезнуть из экспозиции", чтобы потом появиться на аукционе - невозможно.

Наши опасения подтвердил Смоленский музей.

- Никакого военного билета у нас не было, - заявила заместитель директора по науке Смоленского краеведческого музея Тамара Орлова. - Три года назад вдова сдавала нам несколько ксерокопий, биографию Пуговкина и киноафиши. Если она считает, что сдавала военный билет - пусть предоставит акт о сдаче, где это было бы прописано.

Вдова, как можно было догадаться, предоставить актов не могла. По ее словам, бумаги она потеряла.

Мы обратились в музей Российской армии и поговорили с Сергеем Владимировичем Кожиным, уважаемым сотрудником, которого так просто, за здорово живешь, обвинили в преступлении.

- В чем-то они правы. Я действительно подделал подпись, - ошарашил собеседник.

История, которую рассказал Сергей Владимирович потрясла.

Орден Пуговкина "За заслуги перед отечеством" продали почти за 50 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

"Я действительно подделал подпись"

Весной прошлого года в музее уже прошла прокурорская проверка. "Это наказание господне за то, что я допустил послабление", - винит себя Сергей Владимирович, сам немолодой человек, проработавший в музее более сорока лет.

Десять лет назад представители музея Российской армии делали большую выставку о войне. Планировалось рассказать о военном подвиге известных артистов, писателей, режиссеров...

"С моей коллегой, Еленой Пахомовой мы ездили по семьям и собирали материалы к выставке. Ростоцкий, Никулин, Смоктуновский...Ездили и к Ирине Пуговкиной-Лавровой", - вспоминает собеседник.

Ирина Пуговкина приняла гостей. Сказала, что, к сожалению, ничего военного у нее нет. Но предложила взять курительную трубку, с которой Михаил Иванович снимался в фильме "Новые приключения капитана Врунгеля"; несколько фотокопий о съемочных площадок в и зачетную книжку.

- Заодно, - вспоминает собеседник, - Ирина Константиновна передала нам афиши своего брата, народного артиста Медведева. Честно говоря, это нам было не очень нужно, но, чтобы не обижать, мы взяли и их.

Как положено в таких случаях, сотрудники музея составили два акта о приеме вещей. Один акт отдали вдове, другой, подписанный вдовой, забрали с собой. Впоследствии эти акты сыграют нехорошую роль во всей истории.

Выставка прошла на "ура". Ее показывали по разным каналам, были публикации в прессе. Приходила и сама Ирина Константиновна и была очень довольна, увидев в экспозиции не только раздел, посвященный Пуговкину, но и ее брату, артисту Медведеву.

- Никаких орденов на этой выставке не было, - говорит собеседник и есть фотографии это подтверждающие. - Посудите сами, если бы Ирина Константиновна сдавала какие-то ордена, но не увидела бы на выставке, она подняла бы шум. Но женщина осталась очень довольна увиденным.

Когда выставка закончилась и экспонаты стали передавать в фонды. И здесь обнаружилась проблема. Выяснилось, что акт о приеме вещей составлен на бланке старого образца.

Начальная цена статуэтки от Гильдии актеров кино - 100 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

- Фондовая комиссия отказалась принимать старый бланк и попросила переделать, - вспоминает Сергей Владимирович. - Мы позвонили Ирине Константиновне с просьбой подъехать и подписать новую бумагу, но она ответила, что плохо себя чувствует. Сказала, подпишите сами, я вам верю... А потом... я допустил ошибку, за которую простить себя не могу. Мы напортачили. Я действительно написал на новом акте ее фамилию. Просто мы устали, не было сил. Решили, что вещи не представляют материальной ценности. Думаем, да ладно, кто будет придираться...

Голос собеседника дрожит.

Гром грянул через десять лет.

В феврале прошлого года Зайченко прислал письмо, в котором утверждал, что вдова передавала в музей награды Пуговкина и народного артиста Медведева. А уже весной в музей нагрянула прокурорская проверка, искать исчезнувшее.

- Искали якобы похищенные ордена и медали Пуговкина и Медведева, - рассказывает главный хранитель музея Валентина Котикова. - Скрывать нам нечего. Никаких орденов у нас никогда не было.

Тогда же следователи забрали акты, проводили экспертизу. История с подписью всплыла, но никаких претензий никто не предъявил: ведь старый бланк с подписью Лавровой был тоже приложен к документам.

Однако история с подделанной подписью стала козырем в руках людей, инициировавших проверку. Теперь имя несчастного сотрудника музея полощется всуе.

- У нас никогда в музее не происходило ничего подобного, - говорит Кожин. - А я... расплачиваюсь за ошибку, которую допустил десять лет назад.

Вместо эпилога

Мы спросили у Сергея Владимировича, что могло заставить вдову решить, будто она сдавала в музей награды.

- Аберрация памяти, - назвал это собеседник. - На выставке мы дали фотографию Пуговкина в пиджаке и со всеми наградами. Фотография смотрелась хорошо и ярко. Может быть, она и отложилась в памяти.

Вариант "аберрация памяти" очень похож на правду. Ведь не так давно вдова и сама рассказывала, что продала все ордена, чтобы сделать Пуговкину памятник на могиле.

Впрочем, винить вдову было бы не совсем честно. Как сказали в самом музее, все обвинения в краже вдова Пуговкина генерирует не сама. Это делает за нее Владимир Зайченко, председатель Фонда Михаила Пуговкина.

Ранее дочь Михаила Пуговкина Елена Прибрежецкая говорила о том, что Зайченко - еще и новый мужчина Ирины Константиновны, в прошлом - бывший прокурор.

"Расскажите мою историю и пусть это будет напутствие молодым специалистам, как не надо делать", - попросил нас в финале разговора сотрудник музея Сергей Кожин.

Мы выражаем огромную благодарность музею Российской армии и лично Сергею Кожину за сотрудничество и честный рассказ. Как и всем участникам этой истории, нам очень жаль, что имя Михаила Пуговкина фигурирует в нехорошей истории и что в то время как решается вопрос с аберрацией памяти, неизвестные уже успели распродать наследие артиста на полуподпольных торгах.