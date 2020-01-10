2020-01-10T14:54:16+03:00
Звезды

Ордена и медали Михаила Пуговкина распродают на аукционе

Поклонники не понимают, кто продает личные вещи артиста
Владимир БУЛКИН
Поделиться:
Актер Михаил Пуговкин в 1970 году.Актер Михаил Пуговкин в 1970 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

9 января на интернет-аукционе "Meshok" незаконно продали государственный орден Михаила Пуговкина "За заслуги перед отечеством" третьей степени.

Госнаграда ушла недорого, всего за 41 791 рубль.

На том же сайте выставлены военный билет актера, статуэтка от Гильдии актеров кино, медаль "Почетный гражданин Крыма", а также большое количество грамот и фотографий.

Первыми странные лоты заметили пользователи соцсетей.

"На "Мешок" продают архив и награды народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны Пуговкина Михаила Ивановича. Куда написать ? Может можно что-то сделать? Я совсем растерялась от этой информации", - написала пользователь Татьяна Пилипенко.

Орден Пуговкина "За заслуги перед отечеством" продали почти за 50 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

Орден Пуговкина "За заслуги перед отечеством" продали почти за 50 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

Продавец лотов, персонаж под ником Temnik никаких комментариев относительно провенанса лотов не дал.

"Король комедий" Михаил Пуговкин умер в 2008 году. После его смерти многие СМИ облетела распря между вдовой актера, Ириной Пуговкиной-Лавровой и родной дочерью, Еленой Прибрежецкой. Имущество Пуговкина отошло его вдове, в то время как дочь и единственный внук актера остались без наследства. "Я не могу ничего продавать. У меня от папы остались только фотографии", - констатировала Елена.

Распродает музей?

В свою очередь и вдова актера Ирина Лаврова заверила телеканал "360", что не продает никакие архивы своего мужа. По ее словам, все выставленные на аукцион документы и награды она сдавала в разные музеи.

- Военный билет Михаила Пуговкина я сдавала в Смоленский краеведческий музей, а статуэтки, грамоты и ордена - в музей Российской армии, - отметила женщина и перенаправила СМИ к председателю попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Владимиру Зайченко. Последний, в свою очередь, заявил, что вещи Пуговкина на аукционе продают люди, укравшие артефакты из Смоленского краеведческого музея и из музея Российской армии.

Начальная цена статуэтки от Гильдии актеров кино - 100 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

Начальная цена статуэтки от Гильдии актеров кино - 100 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

- Военный билет исчез из экспозиции Смоленского музея. А остальные вещи продает музей Российской армии...

По словам Зайченко, десять лет назад представители музея "выгребли из дома Лавровой" все ценные ордена, которые та "сняла с пиджака Пуговкина", и унесли, не предоставив соответствующего документа о приеме ценных вещей.

- Нынешний орден, который продается на аукционе - украинский, - заявил Зайченко, - значит, музейщики побоялись выставлять российские награды: у Пуговкина был еще и российский орден за заслуги перед Отечеством, который вручал Путин, кроме того, есть Орден отечественной войны и "Знак почета", которые мы тоже ищем.

В Смоленском музее в ответ на обвинение уже заявили, что никакого военного билета в экспозиции музея никогда не было и вдова никогда ничего подобного в музей не сдавала.

Сотрудники Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации только вздохнули.

- Самое обидное, что в прошлом году мы уже разбирались в этой истории, - рассказала главный хранитель Валентина Котикова. - Приезжала прокуратура, разбиралась. Скрывать нам нечего, но вся эта история крайне неприятна.

По словам хранителя, около десяти лет назад Лаврова действительно передала в музей пять предметов.

"Эти предметы хранятся в музее, но никаких наград, орденов, статуэток среди них не было. В этом удостоверилась и прокуратура в ходе проверки", - рассказала хранитель. Котикова отметила, что обвинения генерирует не сама вдова артиста, а попечительский совет Центра Пуговкина в лице Владимира Зайченко.

Военный билет Михаила Пуговкина. Фото https://meshok.net/

Военный билет Михаила Пуговкина. Фото https://meshok.net/

Куда испарилось наследство Пуговкина

С наследством Пуговкина происходят какие-то чудеса и исчезновения. Так, например, таинственно исчезли квартиры Михаила Пуговкина. Несмотря на то, что стоимость имущества, по некоторым данным доходила до 50 миллионов рублей, вдова не получила от этих миллионов ничего. Ирина Лаврова живет очень скромно в однокомнатной квартирке в Ростове-на-Дону. В разных интервью женщина говорит о том, что квартир не было, либо то, что жилье разменяли внуки.

Видимо, что-то подобное произошло и с орденами. Учитывая, что вдова еще в 2013 году рассказала в интервью журналу "Караван историй", что произошло с наградами Михаила Пуговкина:

- Для того чтобы поставить Миничке достойный памятник на могиле, пришлось даже продать его ордена с медалями и наши обручальные кольца, которые мы купили в Баку на съемках. Четырнадцать человек, в том числе Никита Михалков, Дмитрий Харатьян, Федор Бондарчук, Сергей Степанченко и Лариса Долина, помогли, но денег все равно не хватало, ведь памятник обошелся в четыреста восемьдесят тысяч рублей. Единственное, что не продала, — знак «Король кинокомедии». Пуговкин всегда его носил.

Возможно, проданное тогда и "вспыло" на аукционе сейчас. При этом продавцов не смутила незаконность продаж. За продажу российских госнаград установлена уголовная ответственность. Аналогичные действия с госнаградами Украины, согласно законам Украины, караются изъятием ордена и солидным штрафом. Однако сайт "Мешок" отличается тем, что на нем часто выставляют вещи, которые выставлять нельзя. Здесь можно встретить не только госнаграды, но и запрещенные к продаже советские кортики и даже боеприпасы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Летевший из Москвы самолёт совершил жёсткую посадку в Турции
Впервые за шесть лет: вратарь «Нэшвилла» забросил шайбу в ворота противника
Москва заняла шестое место в рейтинге лучших городов мира 2019 года
Канцлер Австрии заявил, что США стали непредсказуемы
В Абхазии оппозиция завладела оружием в здании администрации президента
США создадут азиатское спецподразделение для сдерживания России и Китая
Принесите слонам елки: новогодние деревья собирают в Московском зоопарке
В США считают, что украинский Boeing 737 мог быть сбит двумя ракетами
Умер Юрий Абрамов - солист группы "140 ударов в минуту"
Шойгу поставил задачу отслеживать размещение ракет США
FT: россияне могут попасть под новый санкционный режим после Brexit
Причиной авиакатастрофы в Алматы могло стать обледенение самолёта
В МИД России высказались о событиях в Абхазии
Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии
В Крым стали чаще ездить туристы с Украины
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа - выскочкой
Эксперт: рост числа миллиардеров не говорит об улучшении экономики
Жена принца Гарри Меган Маркл улетела в Канаду
СК возбудил дело против экс-главврача роддома Москвы, в котором погиб ребенок
Набор в "клан": Разработчик World of Tanks создает политическую партию
Жители Ленинградской области откорректируют «мусорную» реформу
Фонд Леонардо Ди Каприо передаст $3 млн на помощь в борьбе с пожарами в Австралии
Эксперты дали рекомендации по безопасному использованию смартфонов
Первую подлодку "Князь Владимир" класса "Борей-А" передадут ВМФ до конца января
Зеленский не исключает, что украинский Boeing-737 могли сбить ракетой
Российский танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
С завышенными тарифами за ЖКХ будут бороться штрафами
ЦБ отозвал лицензии у московского "Нэклис-Банка"
Российский fashion-рынок на дне: продажи одежды упали впервые с 2015 года