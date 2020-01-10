Ордена и медали Михаила Пуговкина распродают на аукционе

9 января на интернет-аукционе "Meshok" незаконно продали государственный орден Михаила Пуговкина "За заслуги перед отечеством" третьей степени.

Госнаграда ушла недорого, всего за 41 791 рубль.

На том же сайте выставлены военный билет актера, статуэтка от Гильдии актеров кино, медаль "Почетный гражданин Крыма", а также большое количество грамот и фотографий.

Первыми странные лоты заметили пользователи соцсетей.

"На "Мешок" продают архив и награды народного артиста СССР, участника Великой Отечественной войны Пуговкина Михаила Ивановича. Куда написать ? Может можно что-то сделать? Я совсем растерялась от этой информации", - написала пользователь Татьяна Пилипенко.

Орден Пуговкина "За заслуги перед отечеством" продали почти за 50 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

Продавец лотов, персонаж под ником Temnik никаких комментариев относительно провенанса лотов не дал.

"Король комедий" Михаил Пуговкин умер в 2008 году. После его смерти многие СМИ облетела распря между вдовой актера, Ириной Пуговкиной-Лавровой и родной дочерью, Еленой Прибрежецкой. Имущество Пуговкина отошло его вдове, в то время как дочь и единственный внук актера остались без наследства. "Я не могу ничего продавать. У меня от папы остались только фотографии", - констатировала Елена.

Распродает музей?

В свою очередь и вдова актера Ирина Лаврова заверила телеканал "360", что не продает никакие архивы своего мужа. По ее словам, все выставленные на аукцион документы и награды она сдавала в разные музеи.

- Военный билет Михаила Пуговкина я сдавала в Смоленский краеведческий музей, а статуэтки, грамоты и ордена - в музей Российской армии, - отметила женщина и перенаправила СМИ к председателю попечительского совета Центра Михаила Пуговкина Владимиру Зайченко. Последний, в свою очередь, заявил, что вещи Пуговкина на аукционе продают люди, укравшие артефакты из Смоленского краеведческого музея и из музея Российской армии.

Начальная цена статуэтки от Гильдии актеров кино - 100 тысяч рублей. Фото https://meshok.net/

- Военный билет исчез из экспозиции Смоленского музея. А остальные вещи продает музей Российской армии...

По словам Зайченко, десять лет назад представители музея "выгребли из дома Лавровой" все ценные ордена, которые та "сняла с пиджака Пуговкина", и унесли, не предоставив соответствующего документа о приеме ценных вещей.

- Нынешний орден, который продается на аукционе - украинский, - заявил Зайченко, - значит, музейщики побоялись выставлять российские награды: у Пуговкина был еще и российский орден за заслуги перед Отечеством, который вручал Путин, кроме того, есть Орден отечественной войны и "Знак почета", которые мы тоже ищем.

В Смоленском музее в ответ на обвинение уже заявили, что никакого военного билета в экспозиции музея никогда не было и вдова никогда ничего подобного в музей не сдавала.

Сотрудники Центрального музея вооруженных сил Российской Федерации только вздохнули.

- Самое обидное, что в прошлом году мы уже разбирались в этой истории, - рассказала главный хранитель Валентина Котикова. - Приезжала прокуратура, разбиралась. Скрывать нам нечего, но вся эта история крайне неприятна.

По словам хранителя, около десяти лет назад Лаврова действительно передала в музей пять предметов.

"Эти предметы хранятся в музее, но никаких наград, орденов, статуэток среди них не было. В этом удостоверилась и прокуратура в ходе проверки", - рассказала хранитель. Котикова отметила, что обвинения генерирует не сама вдова артиста, а попечительский совет Центра Пуговкина в лице Владимира Зайченко.

Военный билет Михаила Пуговкина. Фото https://meshok.net/

Куда испарилось наследство Пуговкина

С наследством Пуговкина происходят какие-то чудеса и исчезновения. Так, например, таинственно исчезли квартиры Михаила Пуговкина. Несмотря на то, что стоимость имущества, по некоторым данным доходила до 50 миллионов рублей, вдова не получила от этих миллионов ничего. Ирина Лаврова живет очень скромно в однокомнатной квартирке в Ростове-на-Дону. В разных интервью женщина говорит о том, что квартир не было, либо то, что жилье разменяли внуки.

Видимо, что-то подобное произошло и с орденами. Учитывая, что вдова еще в 2013 году рассказала в интервью журналу "Караван историй", что произошло с наградами Михаила Пуговкина:

- Для того чтобы поставить Миничке достойный памятник на могиле, пришлось даже продать его ордена с медалями и наши обручальные кольца, которые мы купили в Баку на съемках. Четырнадцать человек, в том числе Никита Михалков, Дмитрий Харатьян, Федор Бондарчук, Сергей Степанченко и Лариса Долина, помогли, но денег все равно не хватало, ведь памятник обошелся в четыреста восемьдесят тысяч рублей. Единственное, что не продала, — знак «Король кинокомедии». Пуговкин всегда его носил.

Возможно, проданное тогда и "вспыло" на аукционе сейчас. При этом продавцов не смутила незаконность продаж. За продажу российских госнаград установлена уголовная ответственность. Аналогичные действия с госнаградами Украины, согласно законам Украины, караются изъятием ордена и солидным штрафом. Однако сайт "Мешок" отличается тем, что на нем часто выставляют вещи, которые выставлять нельзя. Здесь можно встретить не только госнаграды, но и запрещенные к продаже советские кортики и даже боеприпасы.