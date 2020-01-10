2020-01-10T19:02:20+03:00
Звезды

«Не узнать!»: Галкин похвастался помолодевшей Пугачевой

Алла Борисовна демонстрирует новый имидж
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева.Алла Пугачева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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- Семейный поход в кино, - подписал снимок со своей женой Аллой Пугачевой и своими 6-летними двойняшками Гарри и Лизой Максим Галкин.

- «Аллу Борисовну не узнать! Такая молодая!», «Как похорошела Пугачева, а ведь ей уже 70 лет, а выглядит максимум лет на 50!», «Наверное, стилиста ваша жена сменила!», - пишут Максиму Галкину в комментариях подписчики.

Алла Пугачева действительно демонстрирует новый имидж: стильные джинсы, утепленная джинсовка цвета кофе с молоком, яркий маникюр и эффектная красная оправа для очков.

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Поход в кино #семья
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Что касается внешности, то знаменитая артистка в одной из бесед в «КП» уже объясняла, что она умеет подать свой образ так, что все будут ошибочно думать, что она сделала пластику.

— Кожа у меня хорошая, но несколько лет назад мне нужно было кое-что подправить для съемок, — рассказывала в беседе с «Комсомолкой» Алла Борисовна. — Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций. Я могу так накраситься, что лицо будет выглядеть похудевшим, осунувшимся — и вы решите, что я сделала пластику, — смеется 70-летняя суперзвезда.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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