«Это не она!»: Фото Аллы Пугачевой без грима вызвало переполох

Как должна выглядеть обложка журнала, чтобы ее обсуждали более 20 лет? Скорее всего, многие из вас угадали: главной героиней должна быть, например, Алла Пугачева. И не такая эффектная рыжая бестия, которой мы ее знаем, а желательно без макияжа и фотошопа - уютная, домашняя.

Как оказалось, и такой снимок есть в архиве «женщины, которая поёт».

В одной из фанатских групп звезды появилась редкая фотография Аллы Борисовны. Правда артиста там совсем на себя не похожа.

- Это не она! - сомневаются молодые поклонники АБ.

- Да, нет, это старый снимок, сделанный ещё в старой квартире Аллы на Тверской, - объясняют новичкам давние поклонники певицы.

Как выяснилось, звезду сфотографировали без прикрас в 95 году. Алле Борисовне тут всего 46 лет.

Снимок попал на дебютную обложку журнала «Стас», который издавал друг артистки музыкант Стас Намин.

Звезду сфотографировали без прикрас в 95 году. Алле Борисовне тут всего 46 лет.

Кстати, Намин потом объяснял журналистам, что разместил скандальное фото АБ с ее согласия.

- По-моему, фотография получилась хорошая – Алла на ней глубокая, искренняя, теплая и, мне кажется, очень привлекательная, - говорит Намин. - Просто такой ее мало кто видел – все привыкли к сценическому имиджу. Фотографию я показал Алле, посвятил ее в свои планы, и она дала согласие.

Фото: Дмитрий Петровский

Напомним: недавно Пугачева выступила на 50-летие группы Стаса Намина «Цветы».

- Ностальгируете по молодости? - поинтересовались у звезды репортёры.

- Чего это? Я и так молодая! - засмеялась Алла Пугачева.