Не стало автора «Чародеев» и «Приключений Электроника»

За долгую жизнь Константин Бромберг снял всего пять полнометражных художественных фильмов. Два из них упомянуты в заголовке, названия трех остальных («Длинный день Кольки Павлюкова», «Был настоящим трубачом», «У меня есть лев») сегодня вряд ли кто вспомнит. Но вышедшие в 1979-м «Приключения Электроника» и появившиеся в 1982-м «Чародеи» вошли в число самых популярных картин, снятых для телевидения, за всю историю СССР.

Родился Бромберг в Харькове в 1939 году, в юности работал на воркутинском телевидении, в 1965-м окончил ВГИК. Звездный час настал только в 70-е, когда он взялся за уже довольно старую, вышедшую в 1964-м повесть Евгения Велтистова о мальчике-роботе, встретившем другого, живого мальчика, с которого была скопирована его внешность. Велтистов сам написал для «Приключений Электроника» сценарий.

Крылатые качели. Песня из фильма "Приключение Электроника".

На главные роли удачно подобрали близнецов Володю и Юру Торсуевых (по легенде, из-за 40-градусного мороза, кроме них, на кинопробы никто из детей не пришел, и их утвердили - хотя Володя с Юрой были старше и выше, чем хотелось режиссеру, и под них пришлось многое в фильме менять). Музыку сочинил Евгений Крылатов - и, хотя (опять же, по легенде) Бромберг отнесся к «Крылатым качелям» с отвращением, сочтя песню несовременной и занудной, выбрасывать ее из фильма не стал. Нужные элементы сложились в нужном порядке - и «Приключения Электроника» сейчас по телевизору с радостью смотрят даже 40- и 50-летние зрители.

На главные роли удачно подобрали близнецов Володю и Юру Торсуевых

Трудно представить режиссеров более разных, чем Бромберг и Андрей Тарковский, и, тем не менее, тень «Сталкера» нависала над обоими телехитами Константина Леонидовича. Актер Николай Гринько не хотел сниматься в роли профессора Громова - создателя Электроника, эдакого папы Карло - потому, что только что сыграл в «Сталкере», и не рвался переходить на какое-то там детское кино; в конце концов его заставили сниматься, напирая на то, что он штатный сотрудник Одесской киностудии. А «Чародеи» были сняты по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, которые до несколько лет мучились со сценарием для Тарковского, но были «Сталкером» страшно горды - а вот от того, во что Бромберг превратил их сценарий по «Понедельник начинается в субботу», скорее воротили нос.

«Чародеи» были сняты по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких

Борис Стругацкий вообще был с режиссером еле знаком (и не рвался, похоже, знакомиться), а увидев «Чародеев» по телевизору, отнесся к ним с отвращением. «Попривык» только после того, как заставил себя посмотреть «мюзикл» пару раз. И с высоты лет говорил: «Невозможно не учитывать того простого, но весьма существенного обстоятельства, что на протяжении множества лет этот мюзикл РЕГУЛЯРНО и ЕЖЕГОДНО идет по ТВ под Новый Год. Значит, нравится. Значит, народ его любит. Значит, – есть за что…»

Достижение цели. Чародеи .

* * *

Последние два десятилетия Константин Леонидович мечтал снять продолжение «Приключений Электроника», но все время что-то мешало. Деньги на проект обещал дать Михаил Ходорковский - но попал в тюрьму. Потом вроде нарисовались иностранные спонсоры - но оказались мошенниками. В автокатастрофу попал Николай Караченцов, которого Бромберг мечтал вновь позвать на роль Урри… Но работать над замыслом Бромберг не переставал - хотя в последний раз о новом «Электронике» было слышно в 2015-м, когда роль, сыгранную в оригинале Владимиром Басовым, предлагали Константину Хабенскому.

Последние два десятилетия Константин Леонидович мечтал снять продолжение «Приключений Электроника»

А заодно он мечтал о продолжении «Чародеев», с которым тоже не ладилось - никак не находились инвесторы. В интервью Бромберг с упоением рассказывал: «Сюжет по-настоящему фантастический, учитывая сегодняшние реалии. США и Россия объединяются в одну страну. И вместе противостоят инопланетянам с помощью волшебства. И, конечно, одерживают победу…»

Может, и хорошо, что ничего не получилось с этими продолжениями. Лучше уж мы будем помнить «Электроника» и «Чародеев» такими, какими они были в 80-е. Причем будем помнить всегда.