2020-01-13T09:31:15+03:00
Общество

Умер Константин Бромберг, режиссер фильма "Приключения Электроника"

В США на 81-м году жизни умер Константин Бромберг [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Константин Бромберг (справа) на съемках фильма "Приключения Электроника". Фото: Павленко Илья/Фотохроника ТАССРежиссер Константин Бромберг (справа) на съемках фильма "Приключения Электроника". Фото: Павленко Илья/Фотохроника ТАСС
Изменить размер текста:

В американском городе Детройт умер Константин Бромберг - режиссер таких легендарных советских фильмов, как "Приключения Электроника" и "Чародеи".

Этого робота и его двойника Сережу Сыроежкина знал каждый советский школьник Фото: кадр из фильма

Этого робота и его двойника Сережу Сыроежкина знал каждый советский школьникФото: кадр из фильма

Заслуженного деятеля искусств России не стало на прошлой неделе в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил сценарист Михаил Идов.

"Чародеи" - советская новогодняя музыкально-комедийная сказка, снятая по сценарию братьев Стругацких

"Чародеи" - советская новогодняя музыкально-комедийная сказка, снятая по сценарию братьев Стругацких

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он у себя на странице в Facebook.

По словам Идова, живя в США, его коллега не занимался ничем, связанным с кино, а "просто жил" и некоторое время "грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров".

Бромберг скончался в США на 81-м году жизни

Бромберг скончался в США на 81-м году жизни

"Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с "Гостьей из будущего" даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишённой доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо как минимум за это", - добавил сценарист.

Сайт kp.ru писал, что семь лет назад "Комсомолка" дозвонилась Бромбергу в Америку и побеседовала с ним о съемках фильмов, общении с актерами и работе с писателями.

Крылатые качели. Песня из фильма "Приключение Электроника".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше всего российскую водку покупают в Великобритании, Германии и Украине
Пожар в бане в Клину: один ребенок погиб, двое получили ожоги
Лех Валенса: Польша должна признать - Освенцим освободила Красная армия
Комедия "Холоп" обогнала фильм "Т-34" по кассовым сборам в России
В МИД РФ призвали россиян, отдыхающих на Филиппинах, связаться со своими авиакомпаниями
Умер Константин Бромберг, режиссер фильма "Приключения Электроника"
Пентагон признал, что не располагал данными о планах Сулеймани атаковать посольства США
В магазинах появятся индикаторы повторной заморозки рыбы
В МИД Австрии назвали неприемлемыми санкции США против Nord Stream 2
В нацпарке Австралии разбился легкомоторный самолет
В новогодние каникулы россияне чаще выбирались в кафе
Структура оплаты труда учителей в России изменится
Сотовые операторы начали повышать стоимость своих тарифов
США хотят заключить сделку с талибами* в этом году
В Биробиджане, Владивостоке и Хабаровске снова эвакуируют школы из-за сообщений о «минировании»
Ливийский фельдмаршал Хафтар прилетел в Москву
США предложили КНДР продолжить переговоры в Стокгольме
Тела погибших в авиакатастрофе «Боинга» украинцев доставят из Тегерана в Киев бортом Минобороны