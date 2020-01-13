Умер Константин Бромберг, режиссер фильма "Приключения Электроника"

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:31:15+03:00

В США на 81-м году жизни умер Константин Бромберг [видео]

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В американском городе Детройт умер Константин Бромберг - режиссер таких легендарных советских фильмов, как "Приключения Электроника" и "Чародеи".

Этого робота и его двойника Сережу Сыроежкина знал каждый советский школьникФото: кадр из фильма

Заслуженного деятеля искусств России не стало на прошлой неделе в возрасте 80 лет. Об этом в понедельник, 13 января, сообщил сценарист Михаил Идов.

"Чародеи" - советская новогодняя музыкально-комедийная сказка, снятая по сценарию братьев Стругацких

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он у себя на странице в Facebook.

По словам Идова, живя в США, его коллега не занимался ничем, связанным с кино, а "просто жил" и некоторое время "грезил удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров".

Бромберг скончался в США на 81-м году жизни

"Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений "Электроника", но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с "Гостьей из будущего" даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишённой доступа к принцессе Лее в золотом бикини. Так что спасибо как минимум за это", - добавил сценарист.

Сайт kp.ru писал, что семь лет назад "Комсомолка" дозвонилась Бромбергу в Америку и побеседовала с ним о съемках фильмов, общении с актерами и работе с писателями.

Крылатые качели. Песня из фильма "Приключение Электроника".

ИСТОЧНИК KP.RU