13-й «Дакар» - смертельный: легендарный ралли-рейд обзавелся еще одной мрачной тайной

Почти у каждого вида спорта, как и у хирургов, есть свое кладбище. У ралли-рейда «Дакар» оно одно из самых обширных. С 1979 года на нем уже десятки надгробий. Последнее появилось в воскресенье. Погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Этот «Дакар» в его карьере был 13-м .

Тайны рейда

Статистика смертей «Дакара» ужасна: более 70 человек погибли во время ралли-рейдов. Под колесами машин гибли зрители, в автомобилях горели гонщики, на вертолете бились организаторы, техников расстреливали террористы… Но чаще всех на «Дакаре» погибали мотоциклисты. Одна из смертей до сих – нераскрытая тайна.

Польский мотоциклист Михал Херник.Фото: EAST NEWS

В 2015 году на финише одного из этапов не дождались польского мотоциклиста Михала Херника. Начались поиски, и довольно быстро гонщик был найден в трехстах метрах от трассы. Вернее, не он сам - его тело. Но вот что необычно - на нем не было шлема, но и не было никаких видимых повреждений. Так же цел был мотоцикл поляка. После определенной паузы медики в графе «причина смерти» решили написать «перегрев и обезвоживание».

Первая смерть в Саудовской Аравии

Пять лет не было смертельных трагедий на «Дакаре». А очередной его жертвой стал Паулу Гонсалвеш, один из самых опытных гонщиков рейда. 14 лет назад он поехал на свой первый «Дакар», в 2015-м году был вторым в зачете мотоциклистов, но свою 13-ю гонку не пережил.

Неизвестно, что случилось на трассе с испытанным бойцом ралли-рейдов, но на 276 километре 7-го этапа он упал с мотоцикла. Через 8 минут после происшествия вертолет медицинской службы был на месте. Сердце португальца уже не билось, но его все равно экстренно доставили в реанимацию. Там, впрочем, врачам оставалось диагностировать смерть. И по предварительным данным падение опытного гонщика - не результат его ошибки. СМИ утверждают, что сердце 40-летнего португальца остановилось прямо во время гонки, и только потом последовала катастрофа. Почему не выдержал организм – пока неизвестно. Сверхнагрузки? Жара? Жесткое испытание пустыни? Обезвоживание? Кажется, «Дакар» обзавелся еще одно мрачной тайной.

Место гибели Паулу Гонсалвеша.Фото: REUTERS

Испытание пустыни

Возможно, дело в непривычных условиях, где проходит «Дакар-2020». Название ралли-рейду досталось в наследство от давних времен, но уже давно грузовики, внедорожники и багги не гоняют по Африке. Они испытывают свои механизмы и своих гонщиков на прочность на других континентах. «Дакар-2020», например, сейчас мчит по пустыням Саудовской Аравии.

Предыдущие годы ралли-рейд весело гонял по Южной Америке, и все радовались непредсказуемым маршрутам. Но организаторам надоело: небогатые южноамериканцы не слишком бодро наполняли бюджет и ралли работало в убыток. И тут подвернулись шейхи. Они предложили такой приличный контракт, что «Дакар» быстро собрал вещички и перебрался в Саудовскую Аравию на несколько лет.

Экономические плюсы переезда очевидны: из Европы дешевле перевозить команды на Аравийский полуостров. Но местная пустыня – загадка для участников. Здесь мало кто гонял раньше, а условия довольно жесткие: от 0 градусов ночью до +40 на жаре. Наши «КамАЗы», например, перед стартом говорили, что это будет новый и очень необычный опыт для них. А для португальского гонщика он оказался смертельным.

Есть на «Дакаре» и вечные вещи. Например, «КамАЗы». Как и всегда, они – фавориты гонки.Фото: REUTERS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как там «КамАЗы»? Сражаются с МАЗом

Есть на «Дакаре» и вечные вещи. Например, «КамАЗы». Как и всегда, они – фавориты гонки. Правда, жаль, мы опять не увидели «Черного принца» - новую разработку команды.

Мы все привыкли уже к традиционным синим «Камазам» со скошенным плоским передом. Но в мире грузовиков это уже прошлый век. Сейчас перспективными считаются капотные машины – с выдающимся «носом» впереди. Такой автомобиль есть и у команды «Камаз-мастер». У него таинственное название «Черный принц» . Но на «Дакаре-2020» его опять нет. Потому что организаторы настаивают, что гоняться надо на хоть чуть-чуть, но серийных грузовиках. А у «Черного принца» нет «семьи», которая сходила бы с конвейера.

Так что российская команда ездит на привычных и слегка устаревших «КамАЗах», все вместе которые носят название «Синяя Армада». Конечно, их взбодрили перед «Дакаром» - везде поставили коробки автомат, гидроусилители руля и топливные баки по центру автомобилей для лучшей устойчивости. И, кажется, этого может хватить для общей победы. Потому что единственный конкурент «КамАЗов» на «Дакаре-2020» - белорусский МАЗ Сергея Вязовича. А он не может сражаться сразу с четырьмя российскими грузовиками. И пусть двое из «Синей Армады» уже выпали из генеральной классификации, но два других КамАЗа уверенно лидируют после 7-го этапа, опережая МАЗ на 46 минут.