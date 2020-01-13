2020-01-13T13:23:25+03:00
Экономика

Участники иностранных делегаций ПМЭФ-2020 смогут въехать в Россию по электронным визам

Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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Иностранные гости и участники Петербургского международного экономического форума из 53 стран смогут оформить электронные визы для въезда в Россию. Порядок получения электронных виз был установлен в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1252 от 26 сентября 2019 года.

«Упрощение процедуры въезда в Россию открывает не только туристические, но и деловые возможности для иностранных граждан. В мероприятиях ПМЭФ ежегодно принимают участие гости из более чем 140 стран мира. Теперь наши постоянные участники из 53 стран смогут более гибко планировать свои поездки. Это важный шаг для улучшения делового климата и повышения привлекательности нашей страны», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

Для получения электронной визы необходимо заполнить заявку на специализированном сайте МИД России по адресу. Электронная виза является однократной со сроком действия 30 календарных дней, начиная с даты ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации по электронной визе составляет 8 суток в пределах срока действия визы, начиная с даты въезда.

Заполнить заявление о выдаче электронной визы можно не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда в Россию. Срок рассмотрения заявления на оформление электронной визы составляет не более 4 дней. Уведомление о выдаче электронной визы иностранному гражданину необходимо распечатать для предоставления компании-перевозчику и сотрудникам российской пограничной службы при прохождении паспортного контроля.

МИД России обращает внимание участников Форума, которые планируют получать электронные визы, на необходимость соблюдения всех положений размещенной на сайте evisa.kdmid.ru инструкции по заполнению заявления на оформление электронной визы, а также на возможность выезда из РФ по электронным визам исключительно через пункты пропуска через государственную границу России, расположенные в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, перечисленные на сайте.

Иностранные граждане, прибывшие в город Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронным визам, имеют право находиться и передвигаться только в пределах территорий указанных субъектов Российской Федерации.

Петербургский международный экономический форум состоится 3–6 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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