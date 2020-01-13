2020-01-13T13:49:31+03:00
Экономика

Правда ли, что черный хлеб в России скоро подорожает

Не волнуйтесь — Белоруссия нам поможет
Елена ОДИНЦОВА
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Пугаться подорожания черного хлеба, собственно, уже поздно — оно случилось еще в 2019 годуПугаться подорожания черного хлеба, собственно, уже поздно — оно случилось еще в 2019 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиян опять пугают: может вырасти в цене ржаной хлеб. Причина — рекордно низкий сбор ржи в этом году. Как сообщил еще в декабре Центр агроаналитики Минсельхоза, ее урожай нынче — минимальный более чем за полвека, с 1965 года.

Плохая погода тут виновата только отчасти. Посевы ржи в последние годы снижались и в 2019 году сжались до рекордно низкой цифры в 850 тысяч гектаров. Причина простая: большинство производителей переключились на пшеницу. Это наш главный экспортный товар, ее выращивать более выгодно. А ржаной хлеб за кордоном мало едят, это продукт сугубо российский.

Важный момент: пугаться подорожания черного хлеба, собственно, уже поздно — оно случилось еще в 2019 году. По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные за прошедший год в выросли в цене на 7,7%, что значительно выше уровня инфляции (она оценивается в 3%). Как объясняют эксперты, в основном это подорожание случилось именно за счет черного хлеба — пшеничный так резко в цене не рос. Так что теперь вопрос скорее надо ставить так: на сколько еще может подорожать ржаной хлеб?

По словам президента Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, вероятен рост цен на него еще на 6,5%-7%, но не прямо сейчас, а в целом до конца 2020 года. Причем, как утверждает глава ассоциации пекарей, не столько за счет роста цен на рожь, сколько за счет накладных расходов — роста тарифов ЖКХ, стоимости транспортных услуг, упаковки и т. п. В конечной цене хлеба стоимость муки вообще теряется. Особенно с учетом того, что около трети ее — это торговая наценка.

В Минсельхозе причин для серьезных волнений не видят. Будут зарываться свои производители ржаной муки — импорт из Белоруссии быстренько поможет сбить цены.

Есть так же предположение, что граждане, для которых лишние 6% в стоимости хлеба важны, перейдут с ржаного на серый, с большой долей дешевых сортов пшеничной муки. А значит, дальше подымать цены на «Бородинский» и тому подобные черные сорта уже не получится — не тот спрос.

Аналитики так же констатируют: цены на ржаную муку сейчас уже выше, чем на пшеничную. А это значит, что теперь производители ринутся расширять посевы ржи. И со следующим урожаем все нормализуется. Такое у нас регулярно случается, в частности, с гречкой — которая тоже товар не экспортный, излишки особо девать некуда. Цены на нее все время шатает то вверх, то вниз. Гречка дорожает — производители резко кидаются выращивать выгодный продукт, и цены падают. Далее посевные площади сокращаются — и цены вновь растут. И так по кругу.

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По данным Росстата, за первые семь месяцев 2019 хлеб прибавил в цене 7,7%, тогда как индекс потребительских цен вырос на 5%. Вместе с экспертами КП разбиралась, что к этому привело.

Волна роста цен докатилась до прилавков с выпечкой не сразу. Ценники в магазинах пришлось менять из-за подорожавшей муки — это больше половины себестоимости булки. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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