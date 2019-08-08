Цены на хлеб выросли из-за скромного урожая и подорожавшего бензина

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2019 хлеб прибавил в цене 7,7%, тогда как индекс потребительских цен вырос на 5%. Вместе с экспертами КП разбиралась, что к этому привело.

Волна роста цен докатилась до прилавков с выпечкой не сразу. Ценники в магазинах пришлось менять из-за подорожавшей муки — это больше половины себестоимости булки. А на муку напрямую повлиял не лучший урожай. Если в 2017 аграрии намолотили в закрома Родины рекордные 135,5 миллионов тонн зерна, то уже годом позже урожай «похудел» больше чем на 20 миллионов тонн. Тогда мука подорожала на 30%. Сейчас урожай прогнозируют еще меньше, отсюда и рост цен.

Производители указывают и на другие издержки, в первую очередь — логистику. Выросли цены на топливо, подорожал и каравай. Хорошо хоть, увеличившийся с этого года НДС прилавки с батонами не затронул: на хлеб и муку действует льготная ставка налога, которая осталась неизменной.

В лидерах по удорожанию черный хлеб — в этой категории инфляция подбирается уже к 10%.

- За прошлый год ржаная мука подорожала на 52%, а в этом уже на 16-20%. Цена растет, потому что мы производим слишком мало ржи. Это не экспортный товар, за него нельзя получить валюту. Поэтому выгоднее выращивать пшеницу на экспорт, - рассказала радио «Комсомольская правда» директор по науке НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

Чиновники повода для волнений не видят.

- Ситуация на рынке хлеба оценивается как стабильная, без резких ценовых колебаний. Повышение розничных цен на хлеб примерно соответствует уровню инфляции, - заявили журналистам в Минсельхозе.

В ведомстве уверяют, что нового урожая хватит и чтобы народ накормить, и чтобы запасы сделать.

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