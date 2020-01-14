Бюджет Скотленд-Ярда из-за Гарри и Меган выйдет из-под контроля

Пока Елизавета II объявила переходный период для транзита внука Гарри и его супруги Меган Маркл в новую, вроде как финансово независимую жизнь, подданные уже подсчитывают будущие убытки.

- Расходы на охрану герцога и герцогини Сассекских при новой жизни в Канаде в центре переговоров Уайтхолла. Правоохранители озабочены требованием Гарри и Меган считать их «лицами, пользующимися международной защитой», которое может привести к тому, что бюджет на бодигардов выйдет из-под контроля. Пара не подумала о последствиях переезда в сфере обеспечения безопасности и поставила полицию в сложнейшую ситуацию, - пишет газета The Times со ссылкой на неназванного бывшего главу Скотленд-Ярда.

До сего дня Сассекские обходились полиции в 600 тысяч фунтов стерлингов в год (около 800 тысяч долларов). И офицеров для охраны всех Виндзоров уже не хватает, им приходится работать сверхурочно.

Как отмечает издание, во время рождественских каникул в Канаде Гарри и Меган опекали 10 офицеров британской полиции: принцу вообще уделяется особое внимание из-за его службы в Афганистане.

Растут и расходы на перелеты охраны (с 4,5 миллиона долларов в в 2016-2017 гг. до 6 миллионов долларов в 2018-2019 гг.), и на проживание в отелях (с 1,45 миллиона долларов до 2,6 миллиона).

Всего же, по данным антимонархической организации Republic, обеспечение безопасности королевской семьи обходится казне в 137,8 миллиона долларов в год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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