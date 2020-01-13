Королева разрешила принцу Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь

«УВАЖАЕМ И ПОНИМАЕМ»

Экстренное совещание в тесном королевском кругу закончилось в пользу принца Гарри. После переговоров с участием виновника скандала, его отца принца Чарльза и старшего брата Уильяма королева Елизавета II объявила о решении поддержать одиозный поступок внука.

Тот, напомним, шокировал благородное семейство и весь мир тем, что захотел с супругой Меган Маркл сложить с себя полномочия членов королевской семьи, жить на два континента и самостоятельно зарабатывать деньги. И, если верить британской прессе, угрожал дать большое интервью со всем «грязным бельем» выстроившимся в очередь американским телеканалам во главе с Опрой Уинфри.

- Сегодня у моей семьи состоялась очень конструктивная дискуссия по поводу будущего моего внука и его семьи. Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи, при этом оставаясь ценной частью моей семьи, - говорится в опубликованном в понедельник вечером Букингемским дворцом заявлении Ее Величества. - Моей семье предстоит решить сложные вопросы, и впереди еще много работы, однако я попросила о том, чтобы окончательные решения были приняты в ближайшие дни.

Принц Гарри с супругой Меган.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каков будет статус герцогов Сассекских, чем они будут зарабатывать на жизнь - эти и многие другие вопросы еще предстоит решить за так называемый «переходный период».

В США ТОЛЬКО ПОСЛЕ УХОДА ТРАМПА

Как пишет газета The Daily Mail, премьер Канады Джастин Трюдо уже готов раскошелиться на охрану скандальной парочки, выделив на нее немаленькую сумму из госбюджета. Круглосуточная охрана Гарри и Меган обходится британским налогоплательщикам в миллион фунтов стерлингов в год (около 80 миллионов рублей).

Уже известно, что невзлюбившие Дональда Трампа супруги готовы перебраться в Лос-Анджелес только после его ухода с поста президента США. С учетом планов Трампа идти на второй срок Трюдо, возможно, придется еще долго оплачивать охрану своих вип-иммигрантов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Братья опровергли слухи о конфликте

Причиной неожиданного решения Гарри солидная The Times назвала поведение принца Уильяма, который якобы с большой антипатией относится к родственнице-мулатке и устроил ей настоящую травлю. Утверждалось также, что в разговоре с другом он сетовал на то, что они с Гарри теперь чужие и он даже не может его обнять.

В итоге братья выступили с совместным опровержением: «Британская газета опубликовала клеветнический материал, содержащий домыслы по поводу отношений между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Братья, с большой серьезностью относящиеся к вопросам психического здоровья, считают оскорбительной, а потенциально и вредоносной использованную в данной статье провокационную риторику».

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