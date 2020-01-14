Спортсмены подняли себе пенсионный возраст

Новый год только начался, а звезды со стажем уже совершили несколько подвигов на спортивном небосклоне. И после того, как Алина Загитова в 17 лет «ушла на пенсию» (приостановила карьеру), это выглядит настоящим вызовом новому спортивному десятилетию.

Златан Ибрагимович (футбол, Швеция) - 38 лет

Ибра вернулся! Именно такими заголовками пестрили европейские газеты последних дней. Культовый шведский футболист после Нового года перебрался из США в итальянский «Милан» и сразу заиграл в полную мощь .

А вот в Швеции возвращению своего кумира в Европу отнюдь не рады. Больше всего его теперь ненавидят в его родном Мальме. Дело в том, что Ибрагимовичу там в октябре поставили памятник и он даже побывал на его открытии. А потом харизматичный форвард, который всегда отличался неординарными поступками, взял да и вложился в акции стокгольмского футбольного клуба «Хаммарбю», который является конкурентом «Мальме».

Что тут началось! Сначала на 500-килограммовую статую Ибры надели мусорный пакет, потом чем-то облили и сделали надпись - «Иуда». А на следующий день после того, как Златан забил свой первый гол за «Милан», болельщики и вовсе сломали памятник, повредив одновременно и мемориальную доску на доме, где вырос Ибрагимович.

Но, похоже, что такая популярность только раззадоривает 38-летнего футболиста, который переживает вторую молодость.

Яромир Ягр (хоккей, Чехия)— 47 лет

Пока вокруг Ибры кипел громкий скандал, тихий подвиг совершил другой не менее известный спортсмен — чешский хоккеист Яромир Ягр. Верней, Ягр начинал свою звездную карьеру еще в Чехословакии, а уже потом тащил сборную Чехии и свои клубы к различным победам.

Яромир Ягр.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поскитавшись по миру, Яромир Ягр вернулся домой сейчас играет за чешскую команду «Кладно», где и начинал карьеру более 30 лет назад. И играет неплохо: в последней встрече со «Спартой»сделал дубль и отдал две результативные передачи. Но дело даже не в результативности ветерана, а в том что он повторил рекорд легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу, который выступал на профессиональном уровне с 1946 по 1980-й.

- Даже не знал, что я повторил достижение Хоу, сыграв в пяти десятилетиях, - удивлялся после матча Яромир. - Действительно, я сыграл свой первый матч в 1988 году, а сейчас 2020-й. Время бежит… Надеюсь, сыграю ещё несколько матчей. Сейчас хочу просто приступить к тренировкам с командой, если моё состояние улучшится и я попаду в состав, надеюсь продолжать играть, - сказал хоккеист, которому через месяц исполнится 48 лет.

Максим Афиногенов ( хоккей, Россия) — 40 лет

Ягр, конечно, великий, но и в России есть возрастные хоккеисты топ-уровня, которые бьют рекорды. Так в последнем матче чемпионата КХЛ СКА - «Динамо» (2:1 ОТ) единственную шайбу за бело-голубых в сольном проходе забросил Максим Афиногенов, благодаря чему стал автором самого возрастного гола в истории московского "Динамо".

«Что делал Максим Афиногенов, когда ему было 20? Убегал от соперников и забивал. Что он делает в 40? То же самое!», - подписали видео-момент в официальном Твиттере Лиги.

Илья Ковальчук ( хоккей, Россия) - 36 лет

После того, как от российского форварда осенью выставили из «Лос Анджелес Кингз», все уже отправили его на пенсию. Но Ковальчук закусил удила, стал усиленно тренироваться и после Нового года всплыл в легендарном клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс». И сразу отличился — забросил решающую шайбу в овертайме в игре против «Оттавы» и тем самым прервал восьмиматчевую серию поражений своей новой команды.

Илья КовальчукФото: REUTERS

Это, конечно, далеко не рекорд для хоккеиста, которому в апреле исполнится 37 лет. И все же играть на высшем уровне в НХЛ в таком возрасте удавалось единицам. Кови, кстати, благодаря этому голу вышел на третье место в НХЛ по голам в овертайме (16). Впереди Александр Овечкин (23) и все тот же Яромир Ягр (19). Кроме того, Илья по шайбам за карьеру догнал Павла Буре (43)7. Больше из россиян только у того же Овечкина (684), Сергея Федорова (483), Александра Могильного (473).

Контракт у Ковальчука до конца сезона с возможностью его продлить, так что он вполне может замахнуться и на российский рекорд Игоря Ларионова, игравшего в НХЛ до 44 лет.

Кайса Мякарайнен (биатлон, Финляндия) - 37 лет

Но если у мужчин долголетие в спорте становится вполне обыденным явлением, то у женщин карьера обычно заканчивается раньше — в 30-35 лет. Вот и знаменитая Кайса Мякарайнен весной прошлого года после неудачного сезона говорила, что собирается повесить винтовку на гвоздь. Но финка заявилась на новый сезон и на первом же этапе 2020 года в Оберхофе сенсационно победила в женском масс-старте. На ее фоне потерялся даже успех 31-летнего Мартена Фуркада, который тоже после годичного перерыва победил и возглавил общий зачет Кубка мира.

Тенденция, однако

Старички не спешат садиться на лавочки — что это, отдельные эпизоды, или новый вектор развития мирового спорта. Ведь мы можем расширить этот список и найти еще немало ярких примеров спортивного долголетия. Это и великолепная игра 38-летнего теннисиста Роджера Федерера, который сейчас является третьей ракеткой мира. И очередной победный гол Криштиану Роналду за «Ювентус», которому в феврале стукнет 35. Совсем недавно выиграл этап Кубка мира и наш скелетонист Александр Третьяков, который тоже весной отпразднует свое 35-летие.

Каких-то официальных исследований на эту тему мы пока не видели, но тенденцию того, что век спортсменов становится длиннее, нам косвенно подтвердил врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов:

- Есть научные данные, опубликованные, на английском языке, где сравнивали команды, играющие в Лиге чемпионов 20 лет назад и сейчас. Средний возраст команд вырос с 25,5 лет до 26,5 лет. То есть, средний возраст в футболе элитном растет. Пик расцвета по трансфертной стоимости считается 26-30 лет…

Впрочем, трансферная стоимость и деньги в спорте — это уже другая тема. Хотя, на одном адреналине так долго не пробегаешь...

СРАВНИМ?

Во сколько лет завершали карьеру великие игроки

Футбол

Йохан Кройф — 30 лет

Эйсебио — 31 год

Франц Беккенбауэр — 32 года

Бобби Чарльтон — 33 года

Пеле — 37 лет

Лев Яшин — 41 год

Хоккей

Майк Босси — 30 лет

Бобби Орр — 31 год

Павел Буре — 32 года

Владислав Третьяк — 32 года

Борис Михайлов — 36 лет

Уэйн Гретцки - 38 лет

Вячеслав Фетисов — 40 лет