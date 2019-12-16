2019-12-16T13:44:00+03:00
Спорт

Если бы Загитова объявила об окончательном уходе, она бы потеряла миллионы

Все дело в рекламных контрактах и зарплате
Константин ИВАНОВ
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Новость о том, что олимпийская чемпионка Пхенчахнана-2018 Алина Загитова приостановила карьеру, трясет мир спорта уже несколько дней.Новость о том, что олимпийская чемпионка Пхенчахнана-2018 Алина Загитова приостановила карьеру, трясет мир спорта уже несколько дней.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новость о том, что олимпийская чемпионка Пхенчахнана-2018 Алина Загитова приостановила карьеру, трясет мир спорта уже несколько дней. Напомним, заявление было сделано спортсменкой после провального финала в Гран-при. Загитова стала лишь четвертой, а на подиум поднялись девочки из сборной - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Но почему Алина так странно прощается с карьерой? Почему не уходит окончательно? Возможно, дело в финансовых обязательствах.

Все-таки почему ушла Загитова?

Не тянет. Женское фигурное катание сегодня – спорт для 15-летних девочек. Пока они по-женски не созрели, пока не изменился вес и центр тяжести, а вместе с этим не пришла раскоординация, они могут исполнять прыжки в четыре, а потом, как знать, может и в пять оборотов. Алине учить новые прыжки уже было не под силу, травмы подкрадывались одна за другой, и не было мотивации.

Почему она не объявила об окончательном завершении карьеры?

Возможно, дело в финансовых обязательствах. У олимпийской чемпионки есть несколько рекламных контрактов, которые могут быть разорваны с окончанием карьеры. Среди компаний, с кем сотрудничает Алина, есть Puma, «Сбербанк», японская косметика Shiseido, японские производители матрасов Airweave, японская видеоигра Magia Record. В сумме рекламный потенциал Загитовой оценивался ESPN в 2,5 млн долларов в год.

Плюс, как представитель сборной России и действующий спортсмен, Загитова получает лед и стипендии. Причем не одну, а несколько – в России топ-спортсмен может представлять два разных региона, и в каждом получать зарплату помимо той, что платит федерация фигурного катания (до 250 тыс рублей в месяц). Это нормальная практика. Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова тоже не спешит объявлять о завершении карьеры, хотя уже несколько лет не принимает участия в соревнованиях.

Что Алина будет делать теперь?

Кататься в показательных выступлениях и спектаклях на льду. Алина Загитова – звезда ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Гонорары Алины держатся в секрете, но за каждое выступление звезда ее уровня в Европе и США может получать от 10 тыс до 20 тыс долларов. В России, наверное, суммы меньше. Но в период новогодних праздников может быть и подрастают до заоблачных высот.

Она может вернуться?

Вряд ли. Впрочем, если вдруг завтра Международный союз конькобежцев поднимет возрастной ценз выступления фигуристок во взрослых соревнованиях с 15 до 17 лет, Алина Загитова наверняка вернется на лед за титулами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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