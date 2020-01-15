2020-01-14T20:25:17+03:00
Дом. Семья

Огненная земля

В Австралии миллионы животных страдают от небывалых пожаров
Евгений САЗОНОВ
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Огонь охватил почти все юго-восточное побережье.Огонь охватил почти все юго-восточное побережье.Фото: REUTERS
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Целый континент горит уже три месяца. Пожары охватили практически все юго-восточное побережье... По разным данным погибло от пятисот миллионов до миллиарда редчайших животных.

Последствия лесных пожаров в Австралии.

Откуда же такая напасть? Да все оттуда - от человека. Местные экологи чуть ли не каждый лес объявили заповедником: рубить противопожарные просеки запрещено, убирать упавшие деревья - тоже. И любая искра может привести к апокалипсису. Даже от сигареты.

Казалось бы, что может случиться от одного окурка? А что может случиться от нескольких десятков кроликов? Но привезенные в 1859 году они так расплодились, что едва не сожрали континент. Борьба с ними до сих пор идет не менее отчаянно, чем с пожарами...

Компьютерная модель - на этот космический снимок наложены все очаги пожаров с октября прошлого года. Фото: Anthony Hearsey

Компьютерная модель - на этот космический снимок наложены все очаги пожаров с октября прошлого года. Фото: Anthony Hearsey

В Австралии бушуют лесные пожары.

Так что поосторожнее с огнем в лесу. Ужасающие катастрофы случаются и у нас - о них писал еще Василий Михайлович Песков (см. «Цитата мастера»).

ЦИТАТА МАСТЕРА

…сухое лето 72-го года. Тогда вся Мещера от Шатуры до Владимира дымом была подернута. Со спутников видно было пожары. В тот год пересохли болота, испарились озера, лягушки из мхов к домам прыгали - в корытце ополоснуть тело, карасей руками в тине ловили…

Коала со спасенным из огня малышом. Фото: facebook.com/maltaweathersite

Коала со спасенным из огня малышом. Фото: facebook.com/maltaweathersite

Огонь был страшный. Поверху леса шел с ревом, как будто реактивный самолет от земли оторвался… Сосновые ветки петухами летели. Глаза закрывал, боялся, не выдержат жара!..

В. ПЕСКОВ.

«На вышке», 24 мая 1980 г.

Лесные пожары в Австралии.

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В Южном полушарии сейчас разгар лета. Температура в отдельных районах Австралии 1 января достигала +47 градусов. Лесные пожары пылают в 7 из 8 штатов страны (учитывая, что единственный неохваченный штат — город-административная единица Канберра, ситуация действительно очень тяжёлая). (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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