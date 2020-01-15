Огненная земля

Целый континент горит уже три месяца. Пожары охватили практически все юго-восточное побережье... По разным данным погибло от пятисот миллионов до миллиарда редчайших животных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753867" frameborder="0"></iframe> Последствия лесных пожаров в Австралии.

Откуда же такая напасть? Да все оттуда - от человека. Местные экологи чуть ли не каждый лес объявили заповедником: рубить противопожарные просеки запрещено, убирать упавшие деревья - тоже. И любая искра может привести к апокалипсису. Даже от сигареты.

Казалось бы, что может случиться от одного окурка? А что может случиться от нескольких десятков кроликов? Но привезенные в 1859 году они так расплодились, что едва не сожрали континент. Борьба с ними до сих пор идет не менее отчаянно, чем с пожарами...

Компьютерная модель - на этот космический снимок наложены все очаги пожаров с октября прошлого года. Фото: Anthony Hearsey

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753139" frameborder="0"></iframe> В Австралии бушуют лесные пожары.

Так что поосторожнее с огнем в лесу. Ужасающие катастрофы случаются и у нас - о них писал еще Василий Михайлович Песков (см. «Цитата мастера»).

ЦИТАТА МАСТЕРА

…сухое лето 72-го года. Тогда вся Мещера от Шатуры до Владимира дымом была подернута. Со спутников видно было пожары. В тот год пересохли болота, испарились озера, лягушки из мхов к домам прыгали - в корытце ополоснуть тело, карасей руками в тине ловили…

Коала со спасенным из огня малышом. Фото: facebook.com/maltaweathersite

Огонь был страшный. Поверху леса шел с ревом, как будто реактивный самолет от земли оторвался… Сосновые ветки петухами летели. Глаза закрывал, боялся, не выдержат жара!..

В. ПЕСКОВ.

«На вышке», 24 мая 1980 г.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753343" frameborder="0"></iframe> Лесные пожары в Австралии.

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