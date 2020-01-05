2020-01-05T17:09:17+03:00
В мире

В австралийских лесных пожарах узрели «лик сатаны»

Бедствие унесло жизни 25 человек, огнём охвачена местность, сравнимая с площадью Литвы [фото видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Одному из австралийских пожарных в пламени привиделся лик сатаны.Одному из австралийских пожарных в пламени привиделся лик сатаны.Фото: Кадр видео

В Южном полушарии сейчас разгар лета. Температура в отдельных районах Австралии 1 января достигала +47 градусов. Лесные пожары пылают в 7 из 8 штатов страны (учитывая, что единственный неохваченный штат — город-административная единица Канберра, ситуация действительно очень тяжёлая).

Фото Австралии с японского спутника. Фото: REUTERS

Фото Австралии с японского спутника.Фото: REUTERS

Полыхают 63 тыс. квадратных километров — это примерно 1% территории Австралии и сравнимо с площадью Литвы или Ирландии. Из-за угрозы новых возгораний в ряде городов были запрещены новогодние фейерверки. Для борьбы со стихией проведена крупнейшая в современной истории мобилизация вооружённых сил страны: на помощь пожарным переброшено три тысячи резервистов.

Для борьбы со стихией проведена крупнейшая в современной истории мобилизация вооружённых сил страны: на помощь пожарным переброшено три тысячи резервистов. Фото: REUTERS

Для борьбы со стихией проведена крупнейшая в современной истории мобилизация вооружённых сил страны: на помощь пожарным переброшено три тысячи резервистов.Фото: REUTERS

Даже такие меры сопровождалась скандалами. В штате Новый Южный Уэльс, наиболее пострадавшем от огня, местные власти узнали о «правительственной помощи» из газет, а не от официальной Канберры. Премьер-министр этого штата Глэдис Береджиклян сетовала на «сокращение финансирования противопожарных служб», тогда как сами огнеборцы утверждают, что их бюджет более чем достаточен.

Лесные пожары пылают в 7 из 8 штатов страны Фото: REUTERS

Лесные пожары пылают в 7 из 8 штатов страныФото: REUTERS

Сайт правящей Либеральной партии Австралии разместил кнопку сбора пожертвований для пострадавших от пожаров — но по ошибке эти «донаты» первоначально перечислялись не погорельцам, а в избирательный фонд самой партии. Раздосадованные неспособностью правительства обуздать стихию, тысячи австралийцев вышли на акции протеста в разных концах страны.

Австралийцы отреагировали акцией протеста. Фото: Кадр видео

Австралийцы отреагировали акцией протеста.Фото: Кадр видео

В Австралии бушуют лесные пожары.

Точные причины небывало сильных пожаров неизвестны — эксперты связывают их с глобальными изменениями климата. Некоторые люди усматривают в разгуле стихии зловещее знамение — например, интернет-комментаторы увидели на фото с одного из пожаров «лик сатаны».

На момент написания заметки из-за разгула красной стихии было уничтожено 1516 домов, погибло 25 и пропало без вести 7 человек. Фото: REUTERS

На момент написания заметки из-за разгула красной стихии было уничтожено 1516 домов, погибло 25 и пропало без вести 7 человек.Фото: REUTERS

На момент написания заметки из-за разгула красной стихии было уничтожено 1516 домов, погибло 25 и пропало без вести 7 человек. По приблизительным оценкам, погибло до полумиллиона живых организмов (растений и животных), в том числе свыше 350 коал.

В австралийских лесах гибнут животные. Фото: REUTERS

В австралийских лесах гибнут животные.Фото: REUTERS

На помощь местным огнеборцам прибывают десятки их коллег из Канады, США и Новой Зеландии. Последняя тоже пострадала — новый 2020 год новозеландцы встречали в смоге от австралийских пожаров, который смог пересечь почти 1500 километров разделяющего их Тасманова моря.

Небо над горящей Австралией и Новой Зеландией стало зловещего цвета. Фото: REUTERS

Небо над горящей Австралией и Новой Зеландией стало зловещего цвета.Фото: REUTERS

В населенных пунктах проводится эвакуация. Фото: REUTERS

В населенных пунктах проводится эвакуация.Фото: REUTERS

Пожары грозят упадком сельскому хозяйству Австралии. Фото: REUTERS

Пожары грозят упадком сельскому хозяйству Австралии.Фото: REUTERS

Небо стало красным от пожаров в Австралии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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