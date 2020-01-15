45 млрд подарков пользователей и 600 млн рублей авторам мобильных игр: итоги 2019 года Одноклассников

В прошедшем году основной фокус социальной сети был направлен на развитие сервисов для выражения ярких искренних эмоций и различных способов коммуникации с друзьями и близкими.

Кратко главное:

– В 2019 году Одноклассники сконцентрировались на развитии своей сильной стороны – сервисах для выражения эмоций. За год пользователи отправили 45 миллиардов подарков – в 4 раза больше, чем год назад

– Высокая активность пользователей отразилась на росте ежедневной аудитории ОК в России – на 2,8% год к году

– Выплаты разработчикам мобильных игр выросли в 2 раза и превысили 600 млн рублей

– Время смотрения видео выросло на 27%

– Маркетплейс товаров ОК получил суммарно более 4,5 млн заказов за год, выручка выросла на 29,4%

– Доходы ОК от рекламы малого и среднего бизнеса выросли в 2,2 раза

Сервисы для общения и эмоций

В 2019 году Одноклассники сфокусировались на своей ключевой особенности и основном бизнес-направлении – коммуникационных сервисах, с помощью которых пользователи делятся искренними эмоциями со своими близкими и друзьями в соцсети: виртуальных подарках, стикерах, открытках, звонках, сервисе дружб и других.

Все эти сервисы показали рост активности в прошедшем году, а вовлеченность пользователей в важнейший для соцсети сервис виртуальных подарков выросла в разы. За 2019 год пользователи отправили суммарно 45 миллиардов подарков (платных и бесплатных) – в 4 раза больше, чем год назад. Аудитория отправителей выросла на 45%. В пиковые дни национальных праздников количество подарков превышало полмиллиарда в сутки. Например, в День матери 24 ноября пользователи отправили 662 млн подарков, которые получили 25% жительниц России; 8 марта – более 500 миллионов; в Новый год был поставлен рекорд – более 1 млрд отправленных подарков. Все это еще раз подтвердило статус ОК как главного сервиса для поздравлений в России и странах ближнего зарубежья.

Подобная высокая активность пользователей в коммуникации друг с другом сказалась и на росте общей ежедневной аудитории ОК в России – в декабре 2019 год к году она выросла на 2,8%. В том числе на 11% выросла и ежедневная мобильная аудитория ОК (mobile DAU).

Активность выросла также в стикерах, с помощью которых пользователи общаются в личных сообщениях и комментариях в соцсети. За 2019 год команда ОК добавила на витрину сотни новых стикерпаков: такое разнообразие контента способствовало росту аудитории сервиса и ее вовлеченности. Ежемесячное число стикеров и их отправителей выросло в 2 раза год к году. Также ОК в течение всего года улучшали платформу видеозвонков: в результате среднее число вызовов в сутки выросло на 56%.

ОК также добавили современные технологии в сервис дружб: благодаря алгоритмам рекомендаций друзей на базе нейросетей и запуску новой платформы сервиса число ежемесячных заявок в друзья выросло на 50% год к году, что сказалось в том числе на активности пользователей и количестве их взаимодействий с другими людьми в соцсети.

Видео, игры и музыка

Контентные и развлекательные сервисы ОК завоевали новое внимание аудитории и увеличили активность пользователей. Видеосервис ОК, №1 в России по объему загружаемого видео (Brand Analytics, апрель 2019), привлекал зрителей не только пользовательским, но и профессиональным контентом: спортивные трансляции, новый сезон флагманского шоу «ОК на связи!», собственный новогодний эфир соцсети собирали миллионы просмотров. Благодаря потреблению длинного контента среднее время просмотра видео в соцсети за год выросло на 27%.

Продолжился рост игровой платформы – в первую очередь на мобильных устройствах. За 2019 год социальная сеть выплатит разработчикам мобильных игр суммарно более 600 миллионов рублей – в 2 раза больше, чем год назад.

При этом своевременная адаптация игровой платформы под массовый переход аудитории на мобильные устройства позволила, как и в 2018 году, показать впечатляющие результаты по выплатам разработчикам на всех платформах – более 3,2 млрд рублей. В 2019 году ОК также активно развивали систему монетизации игр с помощью рекламы в дополнение к основной монетизации через внутриигровые покупки. В результате за год социальная сеть выплатила разработчикам в 3 раза больше денег за размещение рекламы в их играх, чем в 2018 году.

Музыкальный сервис ОК получил большое обновление в 2019 году: новую витрину на десктопной и мобильных платформах, улучшенные алгоритмы рекомендаций, сервисы поиска похожих треков. Всё это мотивировало пользователей чаще добавлять песни к себе в плейлисты из рекомендуемого: прослушивания рекомендуемых треков после запуска нового сервиса выросли в 3 раза год к году.

Маркетплейс товаров и малый бизнес

Сервис продажи товаров из Китая в ОК получил в 2019 году несколько обновлений, связанных с персонализацией выдачи и расширением контентной составляющей. Персонализированные алгоритмы позволили нарастить выручку маркетплейса на 29,4%, суммарное число заказов превысило 4,5 миллиона. При этом маркетплейс сохранил высокий retention пользователей: 42% покупателей совершали повторные покупки через месяц после первого заказа. В 2020 году технологии сервиса будут интегрированы в совместные продукты с AliExpress Russia – СП Mail.ru Group, «МегаФона», РФПИ и Alibaba Group.

Новые возможности для продажи своих товаров в соцсети получил и малый бизнес – благодаря новой платформе бизнес-профилей и запуску собственного рекламного кабинета внутри ОК для предпринимателей и создателей контента. В 2019 году число предпринимателей, ведущих личные страницы в Одноклассниках, превысило 1 миллион. Доходы от продвижения малого и среднего бизнеса через рекламные инструменты внутри соцсети, включая новый рекламный кабинет, выросли за год в 2,2 раза.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

– Основное отличие ОК от других социальных сервисов – в яркой и искренней коммуникации. Нашим пользователям доступно множество способов поделиться эмоциями со своими друзьями, и в прошедшем году мы взяли фокус на развитие наиболее популярных из них – в частности, подарков, стикеров, звонков. Фактически в 2019 году мы вернулись к своим корням – тому, за что нас полюбили миллионы пользователей. Это позволило нам по итогам года получить позитивный тренд по динамике ежедневной аудитории.

Продолжили расти также направления, которые год назад мы заявляли как новые для соцсети. Мобильные игры по аудитории обогнали десктопные, вновь кратно увеличив оборот внутриигровых покупок. Маркетплейс товаров вышел на 4,5 миллиона заказов в год, и мы ожидаем рост направления социальной коммерции в ОК в рамках совместного предприятия AliExpress Russia. Платформа для малого и среднего бизнеса получила несколько важных обновлений, благодаря которым доходы от рекламы в этом сегменте выросли двукратно, а бизнес получил все возможности для эмоциональной коммуникации со своими клиентами, привычной пользователям ОК.

В 2020 году эти направления вновь будут фокусными для нас. Мы продолжим развивать сервисы для выражения эмоций, бизнес-платформу ОК и запустим новые игровые и контентные проекты. В частности, мы планируем представить собственный сериал на нашей видеоплатформе.