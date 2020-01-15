Демограф: Нужно стимулировать рождение третьих детей крупными одноразовыми выплатами

Послание президенту Федеральному собрание началось с вопросов решения проблемы с рождаемостью в России и с тем, как и кому в нашей стране дальше будут выплачивать материнский капитал.

За комментариями «КП» обратилась к известному демографу и социологу Владимиру Тимакову.

- Из послания президента следует, что в России начнут материально стимулировать уже рождение первого ребенка.

- На мой взгляд демографический рост в долгосрочной перспективе такими мерами обеспечить будет сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754805" frameborder="0"></iframe> Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

- Почему?

- Президент правильно сформулировал это как главный вызов стране — нынешнюю демографическую ситуацию. Он верно обозначил, что в это направление надо вкладывать серьезные средства. Но предложенные меры могут не иметь высокой эффективности.

- То есть?

- Есть серьезная разница между социальной защитой и демографическим стимулированием. Мы какую задачу ставим? Хотим облегчить жизнь людей? Или желаем поддержать их стремление рожать детей? Это разные задачи. С чисто социальной точки зрения мы можем сказать, что поддержание людей, которые сегодня живут ниже уровня бедности, смягчение их страданий при выплатах за рождение ребенка — это задача социальная. Но это не стимулирует их рожать второго, третьего и так далее!

- Так в чем заковыка?

- Перечислю то, что считаю верным в прозвучавших предложениях. Правильно, что сохраняем маткапитал на ближайшие годы. Это самая эффективная из применявшихся с 2007 года мер. Правильно то, что его увеличиваем. У людей запросы выросли, цены выросли, и прежний размер маткапитала уже менее эффективно работал. Просто индексации было недостаточно. Увеличение должно было идти с опережением — и тут все правильно сделано.

- А что, на ваш взгляд, может не иметь нужного эффекта?

- То, что перенос тяжести в выплатах перешел на первого ребенка. Как правило, первого ребенка люди рано или поздно заводят при любых материальных обстоятельствах. Если у них четкая установка на семью, здоровые родительские инстинкты и нормальные моральные ориентиры. Крайние случаи мы не берем.

- А со вторым ребенком?

- Вот с ним уже возникает вопрос — решаться на него или нет. Что касается третьего — вопрос вдвойне серьезный. И стимулирование должно было бы идти так: с первым ребенком — давайте, товарищи сами. Со вторым — государство начинает поддержку. С третьим — государство поддерживает вдвойне. Но у нас пирамида оказывается перевернута. С первым ребенком процентов 80 семей, которые до сегодняшнего дня колебались — решиться или нет — теперь будут простимулированы рожать.

- Каков возможный эффект?

- Это в течении года может дать 100 тысяч дополнительных рождений - в первый же год. Но это будут, как правило отложенные рождения, которые государство простимулирует сделать раньше. Люди готовы были родить в 30-35 лет, а сделают это сейчас - в 25-29… То есть временной сдвиг получиться в два-три года, может, в пять лет… Мы выиграем несколько лет, но общее число граждан резко не увеличим. А когда речь зайдет о втором ребенке — там выплаты окажутся около 150 тысяч. И для семей стимул уже слабее. Они ведь все получили за первого. Что они на эти деньги сделают — обои поклеят или окна вставят?

- Но поддержка государства ведь пролонгирована?

- Да, объявлено про бесплатные обеды для всех школьников младших классов. Что, конечно, важно. С социальной точки зрения это правильно — детей не делят на выходцев из богатых и бедных семей. Но когда предлагается платить пособие на детей до 7 лет лишь для тех, кто живет ниже прожиточного минимума — мы дискриминируем тех, кто выше этого минимума. Трудоспособных, добропорядочных людей. Все таки ниже прожиточного минимума живут немногие. В отдаленных селениях, в депрессивном моно-городах, матери-одиночки. Есть немалое число людей, которые доходы скрывают. Ну, а кто-то ведет безответственный образ жизни. И вот эти категории мы стимулируем. А представьте семью из двух взрослых и ребенка, где родители получает вместе тысяч 40 — и они помощи от государства иметь не будут. Получать поддержку государства должны не наркоманы-алкоголки, не те кто заводит детей в пьяном угаре ради пособия.

- А то, что более миллиона рублей могут вложить в жилье семьи с тремя детьми?

- Это президент суммировал выплаты. Около полумиллиона за второго плюс примерно столько же могут списать за ипотеку за третьего ребенка… Это хороший стимул. А вот новый предлагаемый механизм ускорит рождение первых детей, при том может затормозить рождение вторых-третьих.

- Чтобы выйти из демографической ямы…

- При рождаемости 1,7 мы из нее не выйдем. У нас глубина ее такова, что нам надо иметь 2,2 или 2,5 ребенка на семью, чтобы из нее выйти. Надо стимулировать рождение третьих детей крупными одноразовыми стимулами. Которые родители сразу почувствуют.

- Еще в 2007-м году запустили программу маткапитала — и когда эффект от нее пошел?

- Да сразу же, в 2007-м. По разным оценкам от двух до двух с половиной миллионов человек дополнительно страна получила благодаря материнскому капиталу. И мы подняли коэффициент рождаемости до 1,8. А сейчас за три года он снизился до 1,5. И причина — не только сокращение родительских возрастов, из-за маленького поколения родителей из 90-х. Но и то , что число детей на одну семью стало сокращаться — из-за того, что общество переживает некий морально-психологический кризис. Несмотря на господдержку. Общая ситуация в стране не внушает большого оптимизма многим семьям. Люди видят, что мы не проваливаемся вниз, но и вверх не растем. Дефицит веры в будушее появился. Его чисто демографической политикой не решишь.

- Переключение внимания на рождение первенца — как отразится на общей демографической ситуации?

- Государство простимулирует тот этап, который, вообще-то, надо перешагнуть естественно. В любом случае — все дети рано или поздно учатся ходить, сами. А вот читать и писать — им уже нужна помощь. Первого родить легче, чем второго-третьего. На первого решается большинство, а по второму — вопрос стоит перед многими семьями. Мы просто ускоряем процесс, сдвигаем календарь. А по третьему — уже у меньшей части населения населения присуствует решимость. И если за второго выплаты - полмиллиона, то за третьего от государства надо бы ждать миллион. И тогда 25 процентов семей решатся и на третьего ребенка. И тогда при 50% семей с двумя детьми и 25% семей с тремя детьми мы бы уже вышли на хорошие показатели — 1.7 или 1.8.

Вообще я вижу тут методологическую ошибку — усилия предлагается направить на решение проблем бедных семей. Такое милосердие проявлено.

- То есть решается краткосрочная —но не долгосрочная проблема?

- Да. Вот во Франции и Швеции решились на аккордную политику, на стимулирование рождения каждого последующего ребенка. До четвертого включительно. И у них сейчас самая высокая рождаемость в Европе. У Франции чуть более двух детей на семью, у Швеции чуть более 1.8. Россия была третьей еще 3-4 года назад. Но мы откатились сейчас. Мы провал ожидали с 2011-го года, но все минувшие годы перекрывали его внутренним оптимизмом. Демографические меры должны быть боле акцентированными, четкими.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

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