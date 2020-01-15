Патриарх Кирилл - о Послании президента: Люди не готовы к большим семьям не только из-за денег

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился своими мыслями на выходе из зала после оглашения Послания президента Федеральному Собранию.

- Все части Послания очень важны, но я, конечно, обратил особое внимание на предотвращение депопуляции нашего народа. Это не только экономическая проблема - никакими деньгами не заставить человека иметь больше детей, чем он хочет. А если муж и жена ставят в качестве главного приоритета личный интерес, личный комфорт, то у таких пар не бывает больших семей, - заявил Святейший в эфире телеканала «Россия-1». - И мы знаем примеры развитых, богатых стран, где очень мало детей. Поэтому подобного рода призывы должны опираться не только на материальный фактор.

По словам предстоятеля РПЦ, это должен быть призыв со стороны сил, имеющих общественное влияние.

- Это СМИ, кинематограф, я не говорю о церкви - церковь всегда проходит часть своего пути. Если мы все вместе будем работать в плане воспитания людей в сознании необходимости иметь большие семьи, в сознании того, что потеря какой-то части личного благополучия компенсируется более высокими ценностями, обретаемыми в семье, тогда, по милости Божией, мы можем действительно изменить и демографическую ситуацию, - заключил Патриарх.

Святейший Патриарх Кирилл прокомментировал послание В.В. Путина Федеральному собранию .

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