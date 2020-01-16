2020-01-16T16:19:28+03:00
Политика

Жириновский нашел себе новую должность

Вождь ЛДПР рассказал, кем намерен стать
Ася ХОВАНСКАЯ
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В свете больших изменений и громких отставок Владимир Жириновский подыскал для себя новую должность.В свете больших изменений и громких отставок Владимир Жириновский подыскал для себя новую должность.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В свете больших изменений и громких отставок Владимир Жириновский подыскал для себя новую должность. Причем не только подыскал, а придумал.

- Нужно ввести должность политический наставник российской элиты. У меня для этого поста самый большой опыт - 30 лет активной политической работы, - заявил он в четверг у себя в соцсетях.

Напомним, ранее в этот день фракция ЛДПР провела в Госдуме встречу с Михаилом Мишустиным, по итогам которой объявила о своем решении поддержать его кандидатуру на пост главы правительства РФ. Позднее Мишустин был одобрен депутатами на эту должность.

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Представил Мишустина депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. Он коротко зачитал биографию Мишустина и подытожил: «Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Госдумы»... (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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