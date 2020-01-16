Дума проголосовала за Мишустина: Против - никого

Депутаты Госдумы почти в полном составе собрались в зале пленарных заседаний на голосование по кандидатуре Михаила Мишустина, предложенного президентом на должность премьер-министра.

Представил Мишустина депутатам полпред главы государства в Госдуме Гарри Минх. Он коротко зачитал биографию Мишустина и подытожил: «Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Госдумы».

В зале повисла тишина.

- Извините, на должность председателя правительства! - спохватился Минх.

Депутаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным захохотали.

- Просто мы слишком долго находимся в этом зале. Мы хотели, чтобы больше воздуха было, но мы договорились дворцов не строить, - заметил Володин, имея ввиду накрывшиеся планы по строительству нового парламентского центра.

- Алексей Леонидович Кудрин (глава Счетной палаты, - Ред.) к нам приехал. Там условия лучше, можно и не перепутать. Коллеги из Мосгордумы тоже получше устроились... - продолжал сравнивать Володин. Но потом перешел от шуток к делу и пригласил к микрофону Михаила Мишустина, чтобы тот представил депутатам программу основных направлений работы будущего правительства.

- Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года, - начал Мишустин.

На реализацию озвученных в Послании президента целей (прежде всего, это поддержка демографии и преодоление бедности) в этом году потребуется 450 миллиардов рублей. Мишустин уточнил, что эти деньги будут перераспределены в бюджете, но изменения не коснутся никаких важных обязательств. Всего же на ближайшие четыре года потребуется около 4 триллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755042" frameborder="0"></iframe> Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Мишустин также рассказал, что собирается выстроить четкую систему взаимодействия с регионами и намерен больше общаться с депутатами.

- Конструктивная критика позволяет нам лучше работать. А вы знаете, что говорят люди на местах, - сказал депутатам Мишустин.

У Мишустина поинтересовались, как он относиться к идее списания кредитных долгов россиян.

- Плохо оцениваю. Списание по кредитным обязательствам приведет к целой волне банкротств. И, соответственно, люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноват. Вообще я плохо оцениваю списание, как пока еще действующий налоговик. Но, без сомнения, это вопрос регулятора. Мы должны совместно с Центральным банком посмотреть на то, какие требования определять с микрофинансовыми организациями. Мы будем этим заниматься, - пообещал Мишустин.

Ответы Мишустина на вопросы депутатов напоминали игру в пинг-понг. Мишустин просто налету схватывал вопросы и предельно четко, практически по-военному отвечал на них.

Депутаты любят поговорить и, как водится, попытались расплыться в своих вопросах. Но Мишустин своими четкими ответа заставил депутатов вдбодриться.

Как рассказал Володин, во время встречи Мишустина с фракциями, депутаты раскритиковали работу четырех министерств (каких - не уточнил).

- Но были предложения депутатов оставить в правительстве профессионалов. В правительстве работает много достойных людей, - заметил Володин.

- Нужно ввести должность наставника политической элиты России! У меня опыт тридцатилетний, я могу давать советы бесплатно президенту и правительству! - кричал с трибуны Жириновский. - Председатель правительства ушел (Дмитрий Медведев, - Ред.), и все - кабинет его опечатан. Министры ушли, никто ничего не сказал! У них вообще речевой аппарат работает? Да они хотели уйти в отставку! Мы поддержим кандидатуру Мишустина!

А глава фракции «Единой России» Сергей Неверов рассказал, что утром беседовал с Дмитрием Медведевым (он остается лидером «Единой России»).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755054" frameborder="0"></iframe> "Персональная ответственность за достижение национальных целей развития" – Мишустин о задачах Правительства.

- Дмитрий Анатольевич попросил депутатов «Единой России» поддержать предложенную президентом кандидатуру Михаила Владимировича. Мы проголосуем единогласно.

«За» Мишустина проголосовала и «Справедливая Россия». Коммунисты воздержались, объяснив это тем, что не знают, какую именно экономическую программу будет проводить правительство Мишустина.

В итоге «за» Мишустина проголосовали 383 депутата. Воздержались - 41. Против не проголосовал никто. Впервые с 1996 года ни один депутат Госдумы не проголосовал против предложенного премьера.

- Мы, пока шла дискуссия, запросили итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосование по кандидатуре Виктора Степановича Черномырдина. На протяжении всего времени при голосовании были «за», «против» и «воздержался». Сегодняшнее голосование отличается тем, что есть те, кто воздержался, но нет тех, кто «против». Кандидатура, предложенная президентом, объединила всех в той надежде, которое правительство должно реализовать - улучшение жизни граждан, повышение роста экономики, - сообщил Володин.

Как заметил Володин, Мишустин не смог побить лишь один рекорд - Владимир Путин получил 392 голоса депутатов в 2008 году, когда Дума голосовала за его утверждение на должность премьера.

Мишустин поблагодарил депутатов за доверие.

- И я учту совет Владимира Вольфовича: поаккуратнее, но лучше честно, - пообещал депутатам Мишустин.

Уже в апреле Мишустин должен будет выступить в Госдуме с первым отчетом о работе своего правительства.

- Можно за вас порадоваться или посочувствовать? - крикнули Мишустину журналисты, когда он выходил из зала заседаний.

Мишустин промолчал.

- Радоваться, радоваться надо! - ответил за него журналистам Володин.

Мишустин представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Как стало известно, новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Мероприятие намечено на середину апреля.

СПРАВКА «КП»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755035" frameborder="0"></iframe> Выступление Мишустина в Госдуме.

Что еще будет делать Мишустин в ближайшее время на посту премьера:

- За два года Мишустин обещает создать систему социальной адресной помощи. «Существует огромное количество льгот, их сотни. Сегодня очень тяжело видеть, как эти льготы расходуются, потому что нет заявительного принципа, есть принцип их автоматического распределения. Важно сделать социально-адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйствам, по семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом через социальные контракты доводить до конечного потребителя адресно», - сказал Мишустин.

- Вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, убрать издержки и излишнее давление.

- Изучить, что реально сдерживает рост зарплат.

- Сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов.

- Тратить средства Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру.

- Добиться роста инвестиций.

- Развивать оборонный комплекс.

- Заставить работать деньги, которые выделяются на национальные проекты. Направлять деньги на развитие отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОСДУМЫ

С самого утра четверга в Госдуме все стояли на ушах. Депутаты нескончаемым потоком неслись на работу. Каждая из думских фракций ждала встречи с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным. Уже в начале девятого утра Мишустин был в кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина. Говорили с глаза на глаз. После этого они направились на встречу с фракцией «Единой России». Журналистов к Мишустину не подпускали - водили обходными путями. Стоило Мишустину появиться в думском коридоре, проход перекрывался. Володин хитро улыбался журналистам. Мишустин был собран и сдержан, лишь поприветствовал журналистов кивком головы. ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия) 00:00 00:00

Кто такой Михаил Мишустин?

Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 году. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук. В политику прищел в 90-х (подробности)

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