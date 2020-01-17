Синьор соленый помидор

Есть у итальянцев такое явление - pasta al pomodoro. Тут даже и перевод не нужен, и так все ясно - паста под томатным соусом. А поскольку в категорию «паста» у них попадают и равиоли, это нам дает простор для фантазии.

Ведь что такое, в сущности, равиоли? Практически наши пельмени. С чем угодно - мясом, сыром, морепродуктами. В моем случае в роли равиоли выступили пельмени с неркой. А вообще это могут быть любые другие пельмени, главное не в них. А в соусе.

Готовим мы его строго по итальянской технологии. На красивой (это важно!) сковороде разогреваем оливковое масло, обжариваем безжалостно измельченную небольшую луковицу, пару минут спустя добавляем три дольки чеснока, нарезанные тончайшими пластинками. Помешиваем, обдумываем.

Как поступил бы дальше итальянец? Он начал бы выкладывать на сковородку хорошие свежие томаты, с которых сначала снял бы шкурку, а потом размял бы их в миске.

Что делает отчаянный домохозяин? Он начинает выкладывать на сковородку наши зимние соленые помидоры. С ними, конечно, сложнее: за ними сначала нужно на рынок сходить, выбрать самые лучшие, желательно - бочковые. Но зато их от кожицы очищать легче. И у них вкус роднее.

Мы их выкладываем на луково-чесночную смесь, помешиваем неторопливо, слегка присаливаем (но совсем слегка - они же и так соленые), добавляем немного сахара, чтобы убрать кислинку. И так минут пять.

Дальше наступает момент, когда итальянцы пишут в своих рецептах: «Если соус слишком загустел, добавьте немного воды». А мы что добавим? Правильно, немного рассола. Праздник все-таки.

Поливаем этим соусом пельмени (а хоть бы и равиоли). И снисходит на нас felicita.

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Селедка над шубой

С одной стороны - вековые устои, скрепы: «отцы наши, деды, прадеды селедку под шубой ели и нам завещали», «не нами заведено, не нам и отменять» и т. д.

С другой стороны, против этой самой селедки под шубой уже даже Грета Тунберг выступает (ну не сама, конечно, а усилиями наших интернет-юмористов - видели, наверное, шутейный плакатик «Перестаньте убивать селедку ради шубы»). (подробнее)