В прошлом году я вела себя куда-то не туда

На заметку автомобилистам.

Для того чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль…

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Когда он ее увидел, умные часы померили пульс и умный мобильный банк заблокировал карту.

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В фильмах ужасов для снеговиков показывают, как люди едят мороженое и делают морковь по-корейски.

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Маленькие хитрости. Если туалет занят, а вам сильно надо, подергайте за ручку и громко скажите:

- Он здесь, стреляй через дверь!

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Тараканы могут выжить при ядерной войне, а от удара газетой выжить не могут.

Это еще раз доказывает, насколько опасны современные бумажные СМИ.

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Девушки!

Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.

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Если муж посылает жену на отдых, значит, он действительно нуждается в отдыхе.

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Высоко в горах мальчик спрашивает у грузинского дедушки:

- Дедушка, а сколько тебе лет?

- Сто пятьдесят восемь.

- Обалдеть! А ты ведь и пьешь, и куришь?!

- Конечно!!! А то я так никогда не сдохну.

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- Кто является родоначальником марксизма-ленинизма?

- Это бюстгальтер! Объединяет левое и правое, поддерживает слабых, привлекает широкие народные массы.