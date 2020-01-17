В прошлом году я вела себя куда-то не туда
На заметку автомобилистам.
Для того чтобы провести самую полную и всеобъемлющую диагностику вашего автомобиля совершенно бесплатно, достаточно на любом авторынке подъехать к перекупщикам и предложить им купить ваш автомобиль…
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Когда он ее увидел, умные часы померили пульс и умный мобильный банк заблокировал карту.
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В фильмах ужасов для снеговиков показывают, как люди едят мороженое и делают морковь по-корейски.
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Маленькие хитрости. Если туалет занят, а вам сильно надо, подергайте за ручку и громко скажите:
- Он здесь, стреляй через дверь!
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Тараканы могут выжить при ядерной войне, а от удара газетой выжить не могут.
Это еще раз доказывает, насколько опасны современные бумажные СМИ.
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Девушки!
Мужиков надо искать не на сайтах знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Вопросы те же самые, только фотографии и резюме в них реальные.
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Если муж посылает жену на отдых, значит, он действительно нуждается в отдыхе.
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Высоко в горах мальчик спрашивает у грузинского дедушки:
- Дедушка, а сколько тебе лет?
- Сто пятьдесят восемь.
- Обалдеть! А ты ведь и пьешь, и куришь?!
- Конечно!!! А то я так никогда не сдохну.
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- Кто является родоначальником марксизма-ленинизма?
- Это бюстгальтер! Объединяет левое и правое, поддерживает слабых, привлекает широкие народные массы.
ИСТОЧНИК KP.RU