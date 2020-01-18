2020-01-18T15:44:20+03:00
Общество

Повезло с родней: По версии Forbes, богатейшим человеком мира стал свекор модели Натальи Водяновой

Бернар Арно сместил с вершины "топа" основателя Amazon Джеффа Безоса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Повезло с родней: По версии Forbes, самым богатым человеком в мире стал свекор модели Натальи Водяновой Фото: Christophe Ena / APПовезло с родней: По версии Forbes, самым богатым человеком в мире стал свекор модели Натальи Водяновой Фото: Christophe Ena / AP
Изменить размер текста:

По версии делового издания Forbes, богатейшим человеком в мире стал глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, а по совместительству свекор российской супермодели Натальи Водяновой.

Бернар Арно сместил с вершины "топа" основателя Amazon Джеффа Безоса

Бернар Арно сместил с вершины "топа" основателя Amazon Джеффа Безоса

Арно сместил с первого места рейтинга основателя Amaxon Джеффа Безоса.

Издание пишет, что успех Бернара обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7%, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов. По словам экспертов, сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов.

При этом, по данным Forbes, акции Amazon подешевели на торгах в прошедшую пятницу на 0,7%. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

На третьем месте рейтинга "богачей" оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.

Лидер данного рейтинга меняется в списке впервые за 2020 год, отмечает русская редакция издания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Первое место пятый год подряд занимает предприниматель Михаил Гуцериев и его близкие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
В ФАС рассказали о способах борьбы с рекламой по телефону
Захарова заявила, что конституция США идет вразрез с реальностью
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в Ленинградской области
В МИД России призвали ООН и ОБСЕ проверить новый закон об образовании Украины
Кандидат в президенты США Майк Блуберг опозорился в метро
Синоптики предупреждают о резком похолодании в Центральной части России
В Индии решили не завершать проект скоростной системы Hyperloop
В Москве у безработного украли 100 тысяч долларов из ячейки банка
Глава МВФ предсказала миру «Великую депрессию»
Умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» Юрий Димитрин
В Японии прервали вылет пассажирского самолета из-за трещины в лобовом стекле
Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины
В аэропорту Таиланда усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
Грузия и Украина пожаловались на Россию в Международную морскую организацию
В Кремле изучают проект амнистии к 75-летию Победы
В России государство тратит на курильщиков на 28 процентов больше денег, чем на некурящих
Ученые назвали причину гибели динозавров
В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года
В Госдуме предложили лишать преступников гонораров за публикацию мемуаров