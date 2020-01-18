Повезло с родней: По версии Forbes, богатейшим человеком мира стал свекор модели Натальи Водяновой

По версии делового издания Forbes, богатейшим человеком в мире стал глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно, а по совместительству свекор российской супермодели Натальи Водяновой.

Бернар Арно сместил с вершины "топа" основателя Amazon Джеффа Безоса

Арно сместил с первого места рейтинга основателя Amaxon Джеффа Безоса.

Издание пишет, что успех Бернара обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7%, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов. По словам экспертов, сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов.

При этом, по данным Forbes, акции Amazon подешевели на торгах в прошедшую пятницу на 0,7%. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.

На третьем месте рейтинга "богачей" оказался основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.

Лидер данного рейтинга меняется в списке впервые за 2020 год, отмечает русская редакция издания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей. Первое место пятый год подряд занимает предприниматель Михаил Гуцериев и его близкие.