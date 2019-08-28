Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей
Первое место пятый год подряд занимает предприниматель Михаил Гуцериев и его близкие
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Forbes обновил рейтинг самых богатых семей России. На первом месте вот уже в пятый раз оказался основатель группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близкие.
На настоящий момент совокупное состояние предпринимателя и членов его семьи оценивается в 5,65 миллиарда долларов. При том, что за минувший год оно сократилось на 320 миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU