Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-28T09:59:31+03:00

Первое место пятый год подряд занимает предприниматель Михаил Гуцериев и его близкие

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Forbes обновил рейтинг самых богатых семей России. На первом месте вот уже в пятый раз оказался основатель группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и его близкие.

На настоящий момент совокупное состояние предпринимателя и членов его семьи оценивается в 5,65 миллиарда долларов. При том, что за минувший год оно сократилось на 320 миллионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU