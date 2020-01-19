Меган Маркл предложили миллионные гонорары в порноиндустрии

ОТКАЗ ОТ ОСОБНЯКА С ЛЯГУШКАМИ

С весны принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности, лишатся титулов «Королевских Высочеств» и поступлений из казны. Помимо этого они даже вернут деньги за ремонт во Фрогмор-коттедже, который вызвал в Британии большой скандал. Ведь он обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов (свыше 200 миллионов рублей). Герцоги Сассекские ранее говорили, что будут жить на две страны, поэтому оставляют Фрогмор за собой. Однако сейчас они уже уволили весь тамошний персонал. Значит, на самом деле возвращаться в Лондон мыслей нет?

Кстати, своим названием эта старинная резиденция обязана лягушкам. Она была построена еще в 1680 году и с 1792 года была королевской резиденцией. Известно, что в 1875 году королева Виктория за обедом возмутилась тем, что количество лягушек в округе «просто ужасающее».

Как пишет британский таблоид The Sun, Меган уже выбрала четырехэтажный особняк в престижном районе Ванкувера за 21 миллион фунтов. На площади более 2000 квадратов есть шесть спален и пять ванных комнат. Окна выходят на океан.

С весны принц Гарри и его супруга Меган Маркл лишатся титулов «Королевских Высочеств» и поступлений из казны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ЖИЗНЬ ВО ДВОРЦЕ БЫЛА ДУШЕРАЗДИРАЮЩЕЙ»

Букингемский дворец тем временем пытается расстаться с беглецами мирно и красиво.

- Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Я понимаю, что они столкнулись с целым рядом вызовов из-за повышенного внимания в последние два года, и поддерживаю их желание вести более независимую жизнь. Вся моя семья надеется на то, что соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную жизнь, - говорится в новом заявлении королевы Елизаветы.

При этом Ее Величество отметила, что Меган «очень быстро стала полноправным членом семьи». Учитывая, что она и заварила всю эту кашу, то это, видимо, такой английский юмор...

Любимый телеканал Дональда Трампа Fox News уверен, что дело в расизме. И Виндзоры якобы очень боятся того, что мулатка даст на этот счет интервью.

Меган больше не придется исполнять скучные обязанности при королевском дворе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- В этой семье так много враждебности - она токсична. Если бы отношения были лучше, то все было бы иначе, - цитирует источник британская газета The Daily Mail.

- Меган чувствовала, что должна бежать, потому что жизнь во дворце для нее была душераздирающей. После отъезда она чувствует, что наконец-то может дышать и свободно распоряжаться своей жизнью. Она не хотела, чтобы ее сын рос в такой токсичной среде, и решила покинуть Британию ради его блага, - рассказала тому же изданию ее неназванная подруга. - Решение уехать было вопросом жизни и смерти. Меган была на грани нервного срыва и чувствовала себя подавленной.

В Канаде 38-летняя эмигрантка уже расцвела и делает все, что хочет - появляется на публике в уггах и джинсах и даже сама садится за руль, чтобы встретить в аэропорту свою подругу и по совместительству тренера по пилатесу Хизер Дорак.

Меган и Гарри воспитывают сына Арчи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАБОТА НА ПОРНОСАЙТЕ

Сейчас на бывшую актрису сыпятся предложения от всевозможных работодателей. И не только от Домов мод. Так, например, ее зовут работать на порносайте YouPorn. Нет, эта не та позиция, о которой вы, возможно, подумали.

- Мы в курсе, что у вас множество интересных и достойных предложений, но мы предлагаем вам должность директора по особым инициативам компании, чтобы заниматься благотворительной деятельностью YouPorn, - воззвал к герцогине вице-президент порносайта Чарли Хьюз.

О зарплате и условиях работы он, правда, умолчал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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