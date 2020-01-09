«Мэгзит» из королевской семьи: Елизавета II узнала об уходе Гарри и Меган из новостей и впала в ярость

«ДРЯННОЙ ПОСТУПОК ПО ОТНОШЕНИЮ К КОРОЛЕВЕ»

8 января точно станет одним из громких дней, если не самым, в новом году. После ракетных атак Ирана на американские базы в Ираке, нервного ожидания реакции Дональда Трампа и крушения украинского «Боинга» принц Гарри с женой-мулаткой Меган Маркл объявили о сложении с себя полномочий членов королевской семьи. Решили стать финансово независимыми, жить между Британией и Северной Америкой и не становиться постоянными героями скандалов в СМИ. Напомним, 38-летняя Меган родилась и выросла в Лос-Анджелесе, а во время съемок жила в Канаде.

Как выяснилось, заявление герцогов Сассекских в соцсетях стало для всех Виндзоров сюрпризом. «Они даже не сказали королеве» - с такой обложкой вышла британская газета Mirror. А американское издание The New York Post поместило коллаж с Гарри в майке и Меган в бигудях с новым словечком «Мэгзит», обыграв многострадальный «Брекзит».

Скандальная пара ничего не сказала ни Елизавете II, ни принцу Чарльзу, ни принцу Уильяму - сенсацию те узнали из новостей по телевизору.

- Люди «прогибались» под них. Они получили свадьбу, какую хотели, дом, который хотели, офис, деньги, персонал, туры, которые хотели, и поддержку своей семьи. Чего еще им надо? - возмущался в разговоре с The Daily Mail один из королевских помощников.

- Очень несправедливо по отношению к королеве, которая этого совершенно не заслуживает. Это дрянной поступок - так с ней себя вести. Семья понимает, что они хотят заниматься чем-то другим, и всегда готова помочь им. Люди просто опустошены, - сетовал другой источник в окружении Виндзоров.

- Они шокированы, опечалены и в дикой ярости, - делился третий.

А агентство Reuters передает, что 93-летняя Елизавета восприняла шокирующее заявление «с болью и разочарованием».

В официальном комментарии Букингемского дворца сухо сказано, что «обсуждения находятся на раннем этапе», поскольку это «сложные вещи, которые требуют время». Невесел и отец Меган, 74-летний американский пенсионер Томас Маркл, с которым та порвала отношения.

-Я просто скажу, что я расстроен, - заявил он изданию US Weekly.

С зятем он никогда не виделся, но разговаривал по телефону. А теперь мечтает получить хотя бы фотографию внука Арчи.

- Я хотел бы, чтобы они прислали мне фотографию Арчи и я повесил бы ее на стену возле портрета Меган. Не об этом ли мечтает любой дедушка? Хотел бы узнать, что у него знаменитый нос Маркл, - говорит Томас. - Я расстроен тем, что не вижу Арчи. И надеюсь, что став мамой, Меган оттает.

Оттает ли она - неизвестно, но вот нос Арчи деду точно понравится.

МЕГАН - КОРОЛЕВСКАЯ ЙОКО ОНО

Уход Гарри из королевской семьи ожесточенно обсуждают и в прессе, и в соцсетях. Есть как и критики, так и сочувствующие.

- Люди говорят, что я слишком критичен по отношению к Меган Маркл, но она бросила свою семью, своего отца, большинство своих старых друзей, оторвала Гарри от Уильяма, а теперь и от королевской семьи, - напомнил ведущий шоу «Доброе утро, Британия» Пирс Морган.

- Черт побери! Меган как Йоко Оно для королевской семьи, - остроумно подметила журналист и комедийная актриса Бриджит Фетаси из Лос-Анджелеса, проведя параллели с внесшей раскол в Beatles супругой Джона Леннона.

-Я надеюсь, все, кто заставлял Меган не комфортно себя чувствовать, счастливы. Удачи им. Наша потеря, - написала в Твиттере английская писательница и телеведущая Эмма Кеннеди.

ДОМ ОСТАВИЛИ ЗА СОБОЙ

Меган постоянно критиковали за транжирство, нарушение традиций (из самого свежего - на Рождество они бросили королеву и улетели в Канаду), неудачные выходы в свет и за многое другое - в 2019 году она даже возглавила рейтинг самых затравленных людей в Британии. И это при том, что она вдвое сократила расходы на гардероб (за минувший год он обошелся в 17 миллионов рублей).

Теперь же пара объявила о финансовой независимости и участии в благотворительных проектах. Они не будут получать деньги из казны, которые, по их словам, покрывают только 5% их трат. Однако за ними остается их резиденция Фрогмор, ремонт которой обошелся налогоплательщикам в 3 миллиона долларов.

- Герцоги Сассекские продолжат использовать Фрогмор-коттедж с разрешения Ее Величества Королевы как их официальную резиденцию, равно как и продолжат поддерживать монархию, чтобы у их семьи всегда был дом в Соединенном Королевстве, - говорится в их аккаунте в соцсетях.

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