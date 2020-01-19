Американские дипломаты снова окунулись в прорубь

В Крещение 2018 года посол США в России Джон Хантсман вместе с коллегами мужественно окунулся в прорубь в Новом Иерусалиме. Дипломат-мормон хотел получше узнать русские традиции и русскую душу и остался очень доволен. "Чувствую большую связь с народом России! Это незабываемый момент и опыт", - делился он тогда с "Комсомолкой", надевая специально купленные для такого случая валенки. 3 октября 2019 года посол завершил службу в России и вернулся домой, но дело Хантсмана, как оказалось, живет. В этом году к крещенским традициям православных присоединилось генконсульство США во Владивостоке.

В этом году к крещенским традициям православных присоединилось генконсульство США во Владивостоке.Фото: СОЦСЕТИ

"Американская традиция тимбилдинга была отлично подкреплена русской традицией погружения в прорубь в канун праздника Крещения. Генконсул Луис Кришок и работники консульства окунулись в ледяную купель федерации зимнего плавания "Косатка-ДВ", и результаты были потрясающие!" - рассказали дипломаты на своей официальной странице в Фейсбуке.

Дипломаты выложили фото с ледяного купания в соцсети.Фото: СОЦСЕТИ

"Молодец!", "Хорошо!" - кричали они друг другу по-русски, трижды окунаясь и вылезая обратно на лед.

Американская традиция тимбилдинга была отлично подкреплена русской традицией погружения в прорубь в канун праздника КрещенияФото: СОЦСЕТИ

"Отличный пример бодрости духа и силы воли" - отметило в свою очередь посольство США в РФ.

Русские Крещенские купания становятся популярным флешмобом.Фото: СОЦСЕТИ

К слову, погода во Владивостоке была гораздо более крещенской, чем в столице. Ночью здесь добегает до -12.

Горячий чай после зимнего купания в проруби.Фото: СОЦСЕТИ

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