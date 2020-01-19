Макгрегор хочет драться с Нурмагомедовым у себя дома

15 месяцев не выходил Конор Макгрегор в октагон. С того самого дня, как проиграл в Лас-Вегасе Хабибу Нурмагомедову и поучаствовал в эпической драке стенка на стенку. А потом множество раз ирландец в интервью и твитах доставал своего обидчика, пытаясь вызвать Хабиба на матч-реванш. Осенью этого года Конор даже прилетал в Москву, где на пресс-конференции стал оскорблять дагестанского бойца.

Хабиб НурмагомедовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но на время их дорожки разошлись. Нурмагомедов в сентябре защитил свой титул в бою с Порье и теперь ждет нового поединка с американцем Тони Фергюсоном, который должен пройти 18 апреля в Нью-Йорке. А вот Макгрегор свой первый бой после перерыва провел только в эти выходные и уверенно победил в первом раунде американца Дональда Серроне. Неистовый ирландец сорвался на ковбоя, как пес с цепи, и через 40 секунд судья просто остановил избиение.

Боец UFC Конор Макгрегор победил на турнире UFC 246 нокаутом в первом раунде американца Дональда Серроне. Поединок продлился всего 40 секунд.Фото: REUTERS

Глава промоушен Дана Уайт после этого заявил, что новый поединок Нурмагомедова и Макгрегора не за горами.

На вопрос: «Где может пройти этот бой, в Москве?» - Уайт ответил уклончиво.

- Я считаю, что этот бой может быть проведен где угодно, но точно не в Москве. На то есть много причин. Это мог бы быть Лас-Вегас но, к сожалению, Хабиб не большой фанат Вегаса после последнего поединка здесь.

- Но если мы проводим бой в Европе, то мы едем в Ирландию! - говорит Макгрегор. - Хотел бы выступить у себя дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/755536" frameborder="0"></iframe> Конор Макгрегор на пресс-конференции после боя.Ирландец вернулся в октагон после перерыва и одержал победу на UFC 246

Макгрегор проиграл в Лас-Вегасе Хабибу Нурмагомедову.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А тем временем Хабиб выложил в соцсетях фото — вида гор из своего дома.

- Моё родовое село Сильди, - подписал Хабиб.

- Не забывай свою родину, тут в честь тебя даже улицу назвали, - комментируют подписчики.

Действительно, в селе Сильди есть улица Нурмагомедова. Правда, названа она еще в честь его дяди Нурмагомеда Нурмагомедова, бывшего чемпионом мира по самбо еще в 90-х годах.

Где продолжится славный путь спортивной семьи Нурмагомедовых?