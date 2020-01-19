Конор Макгрегор вернулся! Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Серроне, а потом обнял его

18 января 2020 года стало датой возвращения в UFC самого харизматичного бойца главного промоушена в смешанных единоборствах - Конора Макгрегора. Скандальный ирландец не дрался ни с кем с того самого легендарного боя против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Это - почти полтора года, во время которых была дисквалификация за драку, приезд в Москву и заочное общение с Хабибом и даже попытка завершить спортивную карьеру.

Но Нурмагомедов же был невозмутим и не велся лишний раз ни на какие медийные провокации Конора Макгрегора. А ирландец, кажется, "кипятится" все это время жаждой матча-реванша с Хабибом. И глава UFC Дейна Уайт непрозрачно даже намекнул - реванш очень возможен. Но для начала - нужно вернуться в октагон, проведя бой против американца Дональда Серроне. И в случае победы над Серроне Конор - получит свой бой с Хабибом.

При этом, к Конору Макгрегору даже после полутора лет перерыва - особое отношение в рамках UFC. Ибо официальный гонорар за бой с Серроне у него был 3 миллиона долларов. А соперник, который старше на пять лет - всего 200 тысяч долларов. Это - цифры от Атлетической комиссии штата Невада. А суммарный же доход спортсменов с учетом всех бонусов - около 5 миллионов у ирландца и 2 миллиона у американца.

И по мнению всех экспертов именно Конор был фаворитом поединка. И скорее всего, встречу ирландец выиграет досрочно. Последняя победа Конора Макгрегора - она была уже давно. Очень. 12 ноября 2016 года он победил Эдди Альвареса техническим нокаутом на UFC 205. Больше трех лет Конор не побеждал на турнирах промоушена. А вот у Дональда Серроне успех был совсем недавно - 4 мая 2019 он победил Эла Яквинту. А в последней схватке он 14 сентября 2019 года проиграл Джастину Гейджи.

Перед боем против Серроне Конор Макгрегор подогревал интерес к поединку. И говорил, что готов к себе в соперники не только Хабиба, но и его соперника по UFC 249 - Тони Фергюсона:

- Я бы хотел подраться и с Хабибом, и с Фергюсоном. Мне нравится идея по поводу боя с Тони, у нас ведь была с ним история. У нас есть общая история с Фергюсоном, на определенном этапе я бы хотел подраться с ним. Вне зависимости от результата поединка Тони и Хабиба Нурмагомедова, я должен встретиться с обоими парнями, - говорит Конор.

Однако же, Дональд Серроне заявил, что в случае поражения в поединке против Конора Макгрегора, он готов будет предложить еще раз подраться с ирландцем:

- Я дам ему незамедлительный реванш, если одержу победу. Для меня не имеет значения, с кем драться. Вопрос всегда лишь в том, когда и где. Слышал, что он свободен в апреле. Март или апрель — отличная дата для меня. Мне бы очень хотелось выступить в марте. Так что я провел бы с ним реванш, - отметил Серроне.

А вот Конор Макгрегор, говоря об ожиданиях с предстоящей встречи, заявил:

- Я уважаю Дональда. Давно смотрю его бои. Немногие бойцы переходят из одной весовой категории в другую. Он один из тех, который согласится на поединок с любым соперником в любом весе. Мой прогноз на субботу – нокаут.

При этом, ирландец Конор Макгрегор заявил, что находится в отменной форме перед боем против Серроне. Настолько, что он будет сиять во время встречи с американцем:

- Я буду сиять 18 января, создам магию в октагоне, как я делал это много раз. Это будет нечто особенное. Чувствую себя потрясающе, я уже в весе. Полон чертовой энергии. Никакой боли, зажатости. Я свободен, энергичен, быстр, опасен. Счастлив вернуться и провести свой поединок в начале сезона против Дональда, - заявил любящий всегда поговорить Конор.

Конор Макгрегор перед выходом на бой против Дональда Серроне был невероятно мотивирован. Он даже тейпировался, не снимая строгий деловой костюм, в котором приехал на "Т-Мобайл Арену" в Неваде.

Однако же, поединок продолжался не очень долго. На все про все ушло 40 секунд. Потому что невероятное число ударов обрушил Конор на своего соперника. Дональд Серроне повалился в угол октагона, а ему все это время Макгрегор наносил удары в голову.

А после чего - подошел и обнял в знак уважения своего соперника.

После боя Конор Макгрегор в интервью заявил:

- Я вернулся, детка! Очень здорово вернуться, рад сотворить историю. Потому что я первый человек, который сделал нокауты в трех весовых категориях. Моя команда сработала просто феноменально. Кажется, Дональд не ожидал удары ногой в начале поединка.

- Что дальше, Конор?

- Мне нравится эта весовая категория, ничего не хочется менять, но я могу вернуться чуть ниже. Я почти в хорошей форме, вот чуть-чуть осталось. Сейчас отпраздную, проведу время с семьей, а потом вернусь!