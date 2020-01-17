2020-01-17T01:48:54+03:00
В мире

В Испании за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании арестовали российскую модель

24-летняя Луиза Кремлёва утверждала, что летом 2017 года ее изнасиловал Тео Эрнандес, но следствие не нашло подтверждений ее словам [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Защитник «Милана» Тео Эрнандес подтвердил, что у него была интимная близость с моделью, но утверждал, что по обоюдному согласиюЗащитник «Милана» Тео Эрнандес подтвердил, что у него была интимная близость с моделью, но утверждал, что по обоюдному согласиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд Испании арестовал российскую модель Луизу Кремлёву за клевету в адрес защитника итальянского футбольного клуба «Милан» Тео Эрнандеса и дачу ложных показаний, сообщает Diario Sur.

По данным издания, летом 2017 года 24-летняя модель из России обвинила футболиста в изнасиловании и избиении на парковке одного из ночных клубов в Марбелье. По словам девушки, спортсмен «накачал ее наркотиками», а потом воспользовался ее беспомощным состоянием.

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Российская модель Луиза Кремлёва арестована а ложное обвинение в адрес защитника итальянского Милана Тео Эрнандеса
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Между тем, следствие изучило записи с установленных на автостоянке камер видеонаблюдения и не нашло никаких подтверждений слов истицы. Кроме того, медицинская экспертиза не обнаружила в крови Луизы следов каких-либо наркотических веществ.

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По данным СМИ, россиянка провела ночь со спортсменом в 2017 году, после чего заявила об изнасиловании
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Сам же Эрнандес не отрицал того, что у него была интимная близость с россиянкой, однако настаивал, что девушка была не против. По словам футболиста, все случилось по обоюдному согласию.

В итоге суд закрыл дело об изнасиловании, и Луиза Кремлёва из пострадавшей превратилась в обвиняемую. За ложное обвинение в адрес Тео Эрнандеса ей грозит лишение свободы.

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Суд постановил арестовать девушку, так как доказательств совершения Эрнандесом преступления найдено не было
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Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом громком деле: бразильская модель Нажила Триндади обвинила в изнасиловании футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Неймара, но его полностью оправдали, потому что «жертва» запуталась в показаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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