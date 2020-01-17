В Испании за ложное обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании арестовали российскую модель
Суд Испании арестовал российскую модель Луизу Кремлёву за клевету в адрес защитника итальянского футбольного клуба «Милан» Тео Эрнандеса и дачу ложных показаний, сообщает Diario Sur.
По данным издания, летом 2017 года 24-летняя модель из России обвинила футболиста в изнасиловании и избиении на парковке одного из ночных клубов в Марбелье. По словам девушки, спортсмен «накачал ее наркотиками», а потом воспользовался ее беспомощным состоянием.
Между тем, следствие изучило записи с установленных на автостоянке камер видеонаблюдения и не нашло никаких подтверждений слов истицы. Кроме того, медицинская экспертиза не обнаружила в крови Луизы следов каких-либо наркотических веществ.
Сам же Эрнандес не отрицал того, что у него была интимная близость с россиянкой, однако настаивал, что девушка была не против. По словам футболиста, все случилось по обоюдному согласию.
В итоге суд закрыл дело об изнасиловании, и Луиза Кремлёва из пострадавшей превратилась в обвиняемую. За ложное обвинение в адрес Тео Эрнандеса ей грозит лишение свободы.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о другом громком деле: бразильская модель Нажила Триндади обвинила в изнасиловании футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Неймара, но его полностью оправдали, потому что «жертва» запуталась в показаниях.
ИСТОЧНИК KP.RU