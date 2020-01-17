«Не занимайтесь ерундой!». Поклонская раскритиковала депутатов и чиновников за глупые запреты

Депутат Госдумы Наталья Поклонская почитала последние новости от коллег. «Закрыть злополучные лотереи». «Лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства». «Запретить западные соцсети в России». Поклонскую разозлила мания запрещать все вокруг. И она решила поучить других депутатов и чиновников работе.

- Да, порой возникает желание запретить (не скрою, тоже пыталась). Но разве запреты что-то решают? - задалась она вопросом. - Почему тогда человечество до сих пор не запретило войны, бедность, голод?.. Отвечу: для этого мало говорить — нужно работать, а не просто провозглашать лозунги. Если существует определённая проблема, то её необходимо решать и искать выход — будь то азартные игры или здравоохранение... Если к врачу приходит пациент — он его лечит, а не сразу ведёт в операционную для ампутации руки.

Особый гнев у Поклонской вызвало требование православных активистов лишить телеведущего Ивана Урганта российского гражданства. Якобы он неудачно пошутил про Христа в своем шоу.

- Кому-то не понравятся мои высказывания. Скажут, давайте Поклонскую лишим паспорта. И поедем мы с Ургантом — он в Израиль, я в Украину. Только в тюрьму меня там посадят, - сказала «КП» Поклонская. - Некорректно угрожать человеку тем, что его лишат гражданства. Кто вообще дал право отбирать паспорта. А для крымчан это очень болезненный вопрос. Моего сотрудника-прокурора, который оказался неугоден, его лишили российского паспорта. И тут мы слышим о расправе в адрес Урганта. По какому праву? Зачем такими словами бросаться? И для чего нам разбазариваться людьми. Поэтому я совсем не согласна с такими выступлениями.

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— Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь, - написала она в соцсетях. (подробности)