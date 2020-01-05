2020-01-05T14:28:42+03:00
Политика

«Я не боюсь радикалов». Поклонская готова поехать послом России в Киев

Экс-прокурор Крыма дала рецепты, как установить мир в Украине
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наталья Поклонская.Наталья Поклонская.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, что когда посол России вернётся в Киев - это будет один из шагов к миру между нашими странами.

— Россия и Украина неразрывно связаны между собой и для меня являются родными и любимыми странами. Пусть кого-то эти слова смутят, но и Россия, и Украина живут во мне, и я этим горжусь, - написала она в соцсетях. - Наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта. Ну и, конечно же, поможет разобраться с «наследием» заговорщиков, устроивших государственный переворот в Украине и разбазаривших её земли.

Звучит неоднозначно. Мы позвонили Поклонской, чтобы уточнить ее слова.

— Но многие скажут, что вы подталкиваете наших дипломатов на опасный шаг. В Киеве националисты могут устроить провокацию. Вы сами готовы поехать в Украину послом? - спросил у Поклонской корреспондент «КП».

— Конечно, я готова поехать и работать, - ответила депутат «Комсомолке». - Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма.

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Об итогах года и прогнозе на 2020-й мы поговорили, пожалуй, с самым бесстрашным и симпатичным политиком России - экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской

- Наталья, Россия изменилась в 2019-м?

- Конечно. В каких-то направлениях мы идем вперед, где-то хотелось бы развиваться быстрее, но чего-то пока не хватает. Страна - как люди. Скажу больше: в этом году и я, как говорят, изменилась (улыбается). Со стороны выглядит не всегда понятно. Но это нормально. Сделанные ошибки и работа над ними - все на пользу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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