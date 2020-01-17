Медведев и Мишустин проговорили один на один больше часа

В пятницу экс-премьер Дмитрий Медведев практически с рук на руки сдавал рабочее место новому главе кабмина Михаилу Мишустину. Эпохальная встреча происходила в Доме правительства. В рабочем кабинете.

Поговаривают, что уже с момента объявления Медведевым о своей отставке, из его рабочего кабинета стали вывозить личные вещи. А вещей там было много. Например, на столе премьера стояли необычные металлические фигурки животных, в углу кабинета - китайская ваза, в библиотеке - множество юридических и исторических книг. В комнате отдыха премьера были иконы и большой аквариум. Корреспонденту «Комсомолки» удалось увидеть это своими глазами во время одного из интервью с Дмитрием Медведевым.

На столе премьера стояли необычные металлические фигурки животныхФото: Евгения ГУСЕВА

На этот раз в рабочую зону премьера никого из журналистов не пустили. Медведев и Мишустин больше часа общались в кабинете с глаза на глаз. Интересно, что они сидели друг напротив друга за небольшим рабочим столом. Никто из них не занял кресло премьера. Медведев уже не имел на это права, а Мишустин, хоть право и имел, но повел себя с предшественником предельно тактично. Стол, за которым они сидели, был при этом абсолютно пустой. Все личные вещи Медведева исчезли, а на входе в рабочую зону премьера появилась табличка с именем Мишустина.

Во время этого часового общения Медведев передавал дела и, как позже пояснил членам кабмина (все министры сейчас находятся в статусе «и.о.» - исполняющие обязанности) обсуждал с Мишустиным «разные вопросы, связанные с функционированием правительства».

Дмитрий Медведев в своем рабочем кабинете в мае 2014 годаФото: Евгения ГУСЕВА

После этого Мишустин и Медведев отправились в зал заседаний, где их поджидали члены ушедшего в отставку правительства.

Первым слово взял Медведев. Он поблагодарил членов своего кабмина за работу.

- Все вы старались, - сказал Медведев. - Многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели стоят у нашей страны.

После этого Медведев пожелал успехов новому премьеру и его кабмину. При этом он заметил, что работа в правительстве - «один из самых сложных видов деятельности».

- Эта работа требует максимальной отдачи. Она всегда очень критично оценивается людьми, - со знанием дела сказал Медведев.

Мишустин и Медведев отправились в зал заседаний, где их поджидали члены ушедшего в отставку правительстваФото: REUTERS

- Я тоже был частью правительства, всех коллег знаю лично, - заметил Мишустин и напомнил, - на сегодняшний день все в соответствии с указом президента продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать. В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся.

По закону новый премьер в течение недели с момента своего назначения должен представить президенту кандидатуры на должности министров.

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Все эти государственные привилегии положены Медведеву как экс-президенту. Что касается бывших премьер министров, то их положение скромнее. По закону им положена лишь доплата к пенсии в размере 55-75% от вознаграждения действующего главы правительства. Другое дело - экс-президенты. (подробности)

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