2020-01-17T15:14:05+03:00
Политика

У Медведева и его семьи останется резиденция в «Горках», охрана и штат помощников

Все эти привилегии он получит не как бывший премьер, а как экс-президент [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
Поделиться:
Комментарии: comments10
Медведев занимал резиденцию «Горки-9» во время своего президентского срока, а также будучи премьером. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАССМедведев занимал резиденцию «Горки-9» во время своего президентского срока, а также будучи премьером. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

Дмитрий Медведев после отставки с поста премьера сохранит все имеющиеся у него ранее привилегии. Речь идет о государственной резиденции, охране, личной неприкосновенности, а также целом ряде льгот. Сохранится особый статус и у семьи Медведева.

Все эти государственные привилегии положены Медведеву как экс-президенту. Что касается бывших премьер министров, то их положение скромнее. По закону им положена лишь доплата к пенсии в размере 55-75% от вознаграждения действующего главы правительства. Другое дело - экс-президенты.

После добровольного ухода со своего поста первого президента России Бориса Ельцина исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин подписал указ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». В 2001-м году президент подписал одноименный Федеральный закон, уточняющий указ 1999 года. Позже в закон дважды вносились изменения - в 2007 году и в 2010-м.

Вот, что по закону получит Медведев:

1. Госдача в пожизненное пользование

2. Право на охрану ФСО в местах постоянного или временного пребывания

3. Специальная связь

4. Транспортное обслуживание

5. Аппарат помощников (для продолжения активной деятельности) со специально оборудованным служебным помещением.

6. Право бесплатного обслуживания в спецполиклиниках и в больницах.

7. Госстраховка жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

8. Личная неприкосновенность. Экс-президента нельзя привлекать к уголовной и административной ответственности за деяния, которые он совершил в период своего президентства. Он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Исключение составляют тяжкие преступления, если по ним возбуждено уголовное дело (завести уголовное дело можно лишь в случае согласия Госдумы на лишение экс-президента неприкосновенности).

Жить семья Медведева, судя по всему, останется в подмосковной резиденции «Горки-9». По закону он имеет право жить в имеющейся резиденции или выбрать другую из перечня госдач. Но вряд ли вместе с должностью Медведев готов менять еще и место жительства (указом президента он назначен на должность зампредседателя Совбеза). Находящаяся в 15 километрах от Москвы на Рублево-Успенском шоссе резиденция «Горки-9» была выделена в 1999 году в пользование Борису Ельцину, но он предпочел жить в Барвихе.

Медведев занимал резиденцию «Горки-9» во время своего президентского срока, а также будучи премьером. За это время резиденция несколько раз перестраивалась.

Выступление Мишустина в Госдуме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 первых шагов Мишустина на посту премьера: рост доходов россиян, адресная поддержка бедных, помощь бизнесу

Какие первые шаги предпримет на своем посту премьер Михаил Мишустин? Это больше всего интересовало депутатов Госдумы, собравшихся в четверг на пленарное заседание, чтобы проголосовать за предложенную президентом кандидатуру. Мишустин выступил перед депутатами с речью, в которой изложил свою программу. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Смена правительства»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 первых шагов Мишустина на посту премьера: рост доходов россиян, адресная поддержка бедных, помощь бизнесу
Депутаты узнали, что новый премьер будет требовать от своих министров. За происходящим в Госдуме наблюдала корреспондент «Комсомолки» Елена Кривякина [видео]
История нашего будущего
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 2020 года уже окрестили «историческим» за его часть по конституционной реформе. Причем, не только благосклонно настроенные к российской власти аналитики, но самые жесткие несистемные оппозиционеры
Новости 24