Политпросветом Мишустин занялся еще в средней школе

Со школьными учителями Мишустин поддерживает связь до сих пор. Год назад он приезжал в родную школу № 7 в подмосковную Лобню, подарил всем шикарные конфеты и элегантный набор — шарфик и зонтик. Старенькие педагоги очень любят своего Мишу и общаются с ним вот уже 36 лет (столько прошло со дня выпуска). Он всегда любил математику, но ближе всех дружит с учителем по литературе.

Политпросвет от Мишустина начался еще в средней школе

- Уже тогда в школьные годы было понятно, что он лидер, - рассказала «КП» педагог будущего премьер-министра Эмма Борисовна Чекмарева. - Каждое утро он проводил для одноклассников пятиминутки политинформации. Это еще в 8-м и 9-м было. Я тогда у них была классным руководителем.

- То есть он политикой тогда уже интересовался?

- Да, и очень неплохо во всем разбирался. Вообще учителя должны были такие пятиминутки проводить. Но в их классе у Миши это лучше получалось, его с интересом ребята слушали, так он рассказывал им все понятно и доходчиво. И учился он очень хорошо, особенно по математике и литературе.

Про стихи будущего премьер-министра «Комсомолка» уже писала. И про его особую связь с учительницей литературы, которой он много лет уже после окончания школы помогал писать стихи для выпускных. И с которой, как выяснилось, общается до сих пор.

- Лариса Анатольева Барашева, когда из новостей узнала кем он стал, отправила ему смс с поздравлением. И представляете, он ей ответил. - В час ночи пришло сообщение: «Спасибо» и сердечки. То есть он не спал еще, с работы ехал, наверное, - предполагает бывшая физкультурница Мишустина Лариса Николаевна Николаева. - Те годы, и та школа — были лучшими в нашей жизни. Единый организм! Мы в 1978 вместе с родителями и ученикам заезжали в новое здание, сами туалеты отмывали, мебель затаскивали. Вот так было. Сами дружные были, вот и дети к нам тянулись. Потому и общаемся до сих пор.

- С физкультурой Михаил дружил?

- Он больше по научной части, конечно. В соревнованиях не участвовал. Все больше олимпиады, олимпиады… Но в походы с нами ходил.

Подарил шарфики и зонтики

Все учителя вспоминают прошлогодний визит Михаила Мишустина в родную школу.

- Он открывал отделение налоговой службы у нас в городе. И заехал к нам, - вспоминает Эмма Борисовна. - Поздравил, мы так тепло поговорили, вспоминали те годы, их выпуск 83-го. Миша подарил нам подарки — шикарные конфеты и набор такой элегантный из шарфика и зонтика. Было очень приятно.

- А еще он в квартиру свою старую заезжал на улице Циолковского, - добавляет физрук Лариса Николаевна. - Там сейчас живет бывший завуч, моя подруга. Она купила у его семьи эту жилплощадь. Так что Миша спокойно смог зайти туда, сыновьям (они с ним были) показывал, как он жил. Какие гвозди тут забивал. Такой вот у него был ностальгический визит в нашу Лобню. Мы все уже очень старенькие, мне вот 78. Его классный руководитель, мой супруг, умер уже. Очень приятно, конечно, что наш ученик таких высот добился. И что он про нас никогда не забывал. Мы в него верим и очень за него рады.

Вот такой вот благостный портрет нашего нового премьер-министра. По крайней мере в Лобне, где прошли детские и школьные годы Михаила Мишустина дурного он всем очень запомнился. И только хорошим. Каким он будет премьером — время покажет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

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