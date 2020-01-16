Михаил Мишустин, написавший две песни Григорию Лепсу, отказался от гонорара

Пока Михаил Мишустин готовится к новоселью в Белом доме, страна узнает все больше подробностей о новом главе правительства. Как выяснилось, практичный чиновник, много лет отвечавший за сбор налогов в стране, не обделен талантами. Так, Мишустин является автором музыки к двум песням Григория Лепса - «Зола» и «Настоящая женщина».

- Мы с Михаилом давно знакомы - ещё с тех пор, как в 1999 году он стал самым молодым замминистра в стране (тогда Мишустину — заместителю министра по налогам и сборам — было всего 33. - Ред.), - рассказал kp.ru поэт Александр Вулых, автор слов «Золы». - Сотрудники готовили концерт к юбилею налоговой службы, и режиссер позвал меня как сценариста. Оказалось, что Михаил Владимирович человек творческий, и над сценарием мы с ним работали вместе. Он ведь и музыку пишет, и стихи, кавээнщик, в хоккей и в теннис играет — талантов много. Гнесинку не кончал, но играет на рояле и фортепиано.

Григорий Лепс - Настоящая женщина.

- А как так вышло, что вы написали песню Григорию Лепсу?

- Я набросал стихи и показал Михаилу, а он уже в свободное от работы время написал музыку. Потом сделали аранжировку и показали Лепсу. Почему ему? Мне показалось, что «Зола» ему подойдет, а Михаил к тому времени уже написал для него музыку к «Настоящей женщине». Жаль только, что Лепс нашу песню почти не поёт, вот спросите у него, почему? Хорошая же песня!

- Какой гонорар, если не секрет, вы за нее получили?

- Да какой гонорар… Подарили мы эту песню! Михаил ведь принципиально отказывается получать деньги как автор, говорит: «Чтобы и близко этого не было!». Да и не писал он больше никому, кроме Лепса, а в последнее время и вовсе забыл про это хобби, весь в работе.

Поэт Александр ВулыхФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А вот соавтор второй песни — поэт-песенник Константин Арсенев с Мишустиным оказался не знаком.

- Григорий прислал мне уже готовую музыку, спросил - «Сможешь слова написать?», - рассказал Арсенев kp.ru. - С соавтором я не виделся и даже имя его не знаю, хотя для работы это не лучший вариант. В идеале писать вместе с музыкантом на студии, пробовать, подбирать. Но в шоу-бизнесе многим попросту не до этого.

ЗВОНОК АРТИСТУ

PR-директор Лепса Владимир Урюпин, который якобы сообщил что премьер и музыкант Мишустин — просто однофамильцы, не подтвердил «КП» эту информацию.

- Я никому ничего не говорил! - заявил Урюпин. - Ваши коллеги-журналисты все додумали за меня, на эту тему - без комментариев!

А бывший директор артиста Майя Серикова призналась: сотрудничество было.

- Да, Михаил Мишустин действительно является автором музыки к песням Лепса, - подтвердила "КП" Серикова. - Но подробностей их сотрудничества рассказать не могу.

КСТАТИ

Друзьям и коллегам известно, как хорошо Мишустин играет на рояле. Говорят, как-то раз на юбилее одного из министров они выступали дуэтом Татьяной Голиковой. Она пела, а он аккомпанировал. Вице-премьер, как рассказывают, была в эффектном наряде глубоким декольте.