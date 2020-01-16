«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их ученик

УМНЫЙ БЫЛ, С ЮМОРОМ. НО ПОРТРЕТ ПОКА НЕ ПОВЕСИЛИ

В родной для Михаила Мишустина школе №7 в подмосковной Лобне настоящий переполох. Пришли даже старые педагоги, которые учили будущего вице-премьера, но уже давно на пенсии.

- Вот! Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера, - торжествующе читает вслух новость из интернета завуч. - Ну, наш Миша дает!

Новость о назначении их выпускника на должность второго лица в государстве - здесь самая обсуждаемая. Фото Мишустина, правда, на стену пока не повесили. Но его и без фото тут знают.

- В прошлом году он к нам приезжал, ходил к детям, давал открытый урок. С учителями говорил, - делятся в школе. - Что ж вы с самого утра к нам не приехали, тут все его педагоги собрались по поводу того, что произошло. И классная руководительница, и физик. Старенькие они уже, кто-то с палочкой...

Школа №7 в подмосковной Лобне, где учился будущий премьер.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Но к обеду все они, кажется, осознали, что теперь не просто педагоги, а учителя премьер-министра! То ли пришли какие-то директивы, то ли просто понимая всю важность политического момента, учителя старой закалки, как по команде, отключили телефоны и разъехались по дачам, мужественно отказываясь от общения с прессой. И только через Управление образования мне удалось дозвониться до педагога Мишустина по химии.

- Как у нашего премьера было с вашим предметом?

- Ой, единственная «четвёрка» в его аттестате была по химии, – с большим сожалением (это было слышно в трубку) вздыхает Светлана Федоровна Найшева. - Я тогда была молодая, принципиальная. Может быть и надо было проявить гуманность, и поставить всё-таки «пять». Он же очень умный! Но мне хотелось, чтобы Миша раскрылся и на моем предмете также, как на других. А он немного недорабатывал по химии, мог ведь и лучше. До сих пор помню, как он отвечал у доски. Тема была диполи, они овалами изображаются на схемах. И он говорил: «Если один огурчик встретится с другим, то произойдет химическая реакция». Такой вот юморист.

ПИСАЛ СТИХИ ПРО ЛЮБОВЬ И ДРУЖБУ

Теперь уже не секрет, что Михаил Мишустин не только юморист, но и музыку пишет и стихи. И этим всем, оказывается, он увлекся еще в школе.

- И такие глубокие у него были стихи, что я читала и даже удивлялась - как такой молодой парень уже все про жизнь понимает. Его учитель литературы и после того, как он выпустился, просила помочь со стихами для выпускных. Он помогал, - продолжает преподаватель химии.

- Про что писал-то?

- Про любовь, про дружбу, про мечты.

- А мечтал о чем?

- Что станет хорошим человеком. И ведь стал. Я вчера, когда новости увидела, было просто ошеломлена! Как все быстро произошло. Но мы давно следим за его карьерой, как он возглавил налоговую и сделал её самой лучшей в мире. Да, так все говорят, - с гордостью произносит Светлана Федоровна. - В школу он приезжал после выпуска часто. Ну, конечно, в последние годы ему совсем некогда стало, но раз в год минимум он в Лобне бывал. Знаю, что помог финансово восстановить актовый и спортивный залы. Про своих старых учителей и про друзей не забывал. Вот уверена, позвони ему ночью с какой-нибудь проблемой, он все бросит и приедет. Вот такой он человек.

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК. ТАЩИТ СВОЮ ПОВОЗКУ

- С кем он дружил в школе? Лучший друг его кто?

- Он со всеми дружил. С кем особенно близко, я не помню. Но в нашей же школе училась его родная младшая сестра. И брат двоюродный - тоже Миша, но фамилия у него Козлов. Какие у них успехи в образовании были, я не помню уже. А вот он выделялся как-то и я его запомнила на всю жизнь. Не потому, что он как-то там пытался выделиться, нет, очень скромный был. Но он такой человек, с большой душой, с такими качествами, которые сейчас как-то мало ценятся.

- Когда вы последний раз его видели?

- В прошлом году в школе. Уставший он был, озабоченный. Конечно, столько дел. Но все равно он был рад всех видеть. Вспомнил тут же стихи, которые писал на выпускной. Без бумажки, на память. А ведь столько лет прошло! Вы представляете, какой мозг у нашего Миши. Вы простите, но для меня он до сих пор все ещё Миша.

- Чтобы вы ему сейчас сказали, как второму лицу в государстве? О чем попросили бы?

- Пусть он не торопится. Хотя он и так обстоятельный и не суетливый. И пусть сделает всех и каждого в нашей стране счастливыми. У него все, что он задумал, получится, уверена. Такой знаете, настоящий мужик, который тихо и без суеты тащит свою повозку, делает свое дело. Вот такой он по жизни. Мы его очень любим.

Михаил Мишустин пишет музыку и стихи. Этим он увлекся еще в школе. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ЛОБНИ

В самом городе Михаила Мишустина тоже помнят. Несколько лет назад мэр Лобни присвоил ему звание почётного жителя. И Михаил про свой город не забывает: он не только школе родной помогал, но и построил часовенку на местном кладбище, поставил новые ворота, вход облагородил.

Семья Мишустиных жила в Лобне с 1980 года, на улице Циолковского в кирпичном двухэтажном доме. Но давно уже переехала.

- Сам он уехал почти сразу после школы. В общежитии жил в Москве. Потом женился. Родители его ещё какое-то время тут были, ну потом он их забрал.

- Куда?

- Я точно не знаю, - разводит руками соседка. – Я же маленькая тогда была, мама моя с его семьей общалась. Но сейчас её уже нет.

Семья Мишустиных жила в Лобне с 1980 года, на улице Циолковского в кирпичном двухэтажном доме.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Отец премьера Владимир Моисеевич родился 1939-м году в Белоруссии, в Полоцке. А мама Луиза Михайловна из Архангельской области.

Ни родных, ни близких в Лобне у Мишустина, похоже, не осталось. Приедет ли он в свою старую школу теперь, в своем новом статусе - неизвестно. Но его здесь очень ждут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755035" frameborder="0"></iframe> Выступление Мишустина в Госдуме.

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