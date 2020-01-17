Объявлен состав спикеров деловой программы «Русского дома» в Давосе

Опубликована полная программа деловых мероприятий на площадке «Русского дома», организуемого Фондом Росконгресс в дни Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Официальная российская резиденция откроет свои двери 20 января и будет доступна для участников Всемирного экономического форума и гостей Давоса до 24 января. Трансляции мероприятий будут доступны в режиме онлайн на официальном сайте Фонда и проекта «Русский дом».

Восемь сессий и дискуссий, более 20 спикеров, традиционная встреча членов Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Деловая программа откроется дискуссией Международного конгресса по кибербезопасности, которая состоится 21 января. Сессия будет посвящена обсуждению различных подходов к обеспечению актуальных вопросов компьютерной и цифровой безопасности и киберустойчивости на локальном, региональном и глобальном уровнях. Модераторами выступят заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов и директор BI.ZONE Дмитрий Самарцев.

В первый день деловой программы обсудят и криптоэкономику. Темами сессии станут инструменты и подходы к регулированию отрасли, ее перспективы развития, стабильность цифровых активов и токенизация реальных. Участие в дискуссии примут старший советник совета директоров банка Turicum Private Bank Луи Реймонд Бисанг, управляющий партнер компании CORUM Vermögensverwaltung AG Штефан Бухер, генеральный директор, председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков, управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов, директор Institutional Sales OK Group Кевин Лиу, сооснователь, глава по развитию бизнеса BitForex Джейсон Луо, генеральный директор Управления по оффшорным финансовым услугам Федеральной территории Лабуан Малайзии Даниал Мах, партнер компании SMC Family Office SA Лука Моретти и вице-президент по глобальному бизнесу Huobi Global Давид Чен. Модератор дискуссии: Президент Ассоциации Crypto Valley (Швейцария) Даниэль Хауденшильд.

Сессия «Неравенство как барьер экономического роста», которая состоится в «Русском доме» 22 января, будет посвящена теме распределения доходов и богатства между различными группами населения. Также участники обсудят неравномерность доступа к базовым социальным благам, таким как здравоохранение, образование и жилье, а также влияние неравенства на работу социальных лифтов. Особое внимание будет уделено возможным путям повышения инклюзивности экономического роста, включая национальные и международные системы налогообложения, социальную и региональную политику, а также регулирование рынка труда и цифровизацию.

Центральный день деловой программы «Русского дома» продолжится сессией, посвященной актуальной проблематике ESG (экология (E), социальная сфера (S), корпоративное управление (G)). Сегодня ESG – это один из ключевых элементов глобальной повестки устойчивости с точки зрения бизнеса. Можно с уверенностью говорить о том, что ESG-тематика вышла далеко за рамки взаимодействия инвесторов и акционеров, затрагивая сотрудников, бизнес-партнеров, регуляторов, государства и потребителей. Участники сессии – операционный и финансовый директор компании «Яндекс» Грег Абовский, председатель правления, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии, компания EY Александр Ивлев,член правления, управляющий директор ООО «СИБУР» Алексей Козлов, основатель, председатель правления, главный исполнительный директор компании Opportunity Network Брайан Паллас, управляющий директор и старший партнер, председатель BCG Центральная и Восточная Европа и Ближний Восток Кристоф Швайцер, генеральный директор «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий – и модератор дискуссии – главный исполнительный директор, сооснователь EM Том Блэквелл обсудят, что Россия может предложить мировому деловому сообществу в плане опыта и новых идей в контексте актуальных тенденций международного бизнеса.

Темой следующей дискуссии в «Русском доме» станут культурные связи России и Запада. Участники ответят на вопрос, способна ли культура быть драйвером восстановления уважительных отношений России и Запада в целом и как это может помочь бизнесу. Модератором выступит журналист, радио- и телеведущая, заместитель директора по развитию государственного музея Л.Н. Толстого Фекла Толстая. Дискуссия пройдет при участии доцента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ), вице-президента по развитию компании Golden Mile GmbH, профессора ESNU Натальи Ковалевской, президента, председателя правления, члена совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева и министра, руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Черемина.

Отдельная сессия будет посвящена вопросам развития стратегического диалога между Европой и Россией и перспективам сотрудничества в области инноваций и технологий, науки и исследований, здравоохранения и образования. Модератором выступит главный редактор издания «Наша Газета», выходящей в Швейцарии на русском языке, Надежда Сикорская. Среди участников: Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак, директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и президент P&P Advisory Group Мауро Панталео.

Завершится второй день деловой программы «Русского дома» сессией «Национальные стратегии развития искусственного интеллекта в России и в мире».

23 января на площадке «Русского дома» состоится сессия «Квантовые вызовы будущего», посвященная одному из самых перспективных направлений развития квантовых технологий – квантовым вычислениям. Участие в заключительной сессии деловой программы «Русского дома» в 2020 году примут профессор философии и науки Латеранского университета Джанфранко Басти и ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. Модератор – генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

Проект «Русский дом» является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов. Современное многофункциональное пространство «Русского дома» для официального и неформального общения будет доступно участникам Всемирного экономического форума и гостям Давоса ежедневно.

Полная программа мероприятий официальной российской резиденции доступна на официальном сайте проекта «Русский дом».