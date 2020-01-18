Особенно хорошо деньги не пахнут, когда их куча!

***

- Лечу от запоя. Недорого.

- А куда летите, если не секрет?

***

В магазине:

- Простите, но ваша купюра фальшивая и очень плохого качества!

- Я художник, я так вижу!

***

В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед умер и завещал им свою библиотеку.

***

Она такая прикольная, что даже оргазм не симулирует, а пародирует.

***

- А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой, чтобы все грешное ушло.

- А сами-то где жить будете?

***

Вчера с женой решили поиграть в сексуальную игру «Доктор и пациент»…

Полночи просидел под дверью: без талончика не принимала.

***

- Знаешь, я вчера в клубе караоке пела. Так один мужик подошел, дал мне 500 рублей и сказал, чтобы заткнулась.

- Ух ты! А ведь на этом можно зарабатывать!

***

- Если бы не ты, - вздохнула жена, - мы были бы идеальной парой.

***

Как только слышу о том, что зарплата должна соответствовать результативности труда, в первую очередь вспоминаю правительство и национальную сборную по футболу.

***

- У вашей жены странный акцент. Откуда она?

- Из винного погреба...

***

Сколковские ученые вывели формулу движения енота на сверхзвуковой скорости в кислой среде и за ненадобностью применили ее для расчета пенсий россиян.

***

Венеция - единственный город на земле, в котором вас могут залить снизу.