2020-01-17T20:47:25+03:00
Анекдоты

Особенно хорошо деньги не пахнут, когда их куча!

Поделиться:
Изменить размер текста:

***

- Лечу от запоя. Недорого.

- А куда летите, если не секрет?

***

В магазине:

- Простите, но ваша купюра фальшивая и очень плохого качества!

- Я художник, я так вижу!

***

В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед умер и завещал им свою библиотеку.

***

Она такая прикольная, что даже оргазм не симулирует, а пародирует.

***

- А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой, чтобы все грешное ушло.

- А сами-то где жить будете?

***

Вчера с женой решили поиграть в сексуальную игру «Доктор и пациент»…

Полночи просидел под дверью: без талончика не принимала.

***

- Знаешь, я вчера в клубе караоке пела. Так один мужик подошел, дал мне 500 рублей и сказал, чтобы заткнулась.

- Ух ты! А ведь на этом можно зарабатывать!

***

- Если бы не ты, - вздохнула жена, - мы были бы идеальной парой.

***

Как только слышу о том, что зарплата должна соответствовать результативности труда, в первую очередь вспоминаю правительство и национальную сборную по футболу.

***

- У вашей жены странный акцент. Откуда она?

- Из винного погреба...

***

Сколковские ученые вывели формулу движения енота на сверхзвуковой скорости в кислой среде и за ненадобностью применили ее для расчета пенсий россиян.

***

Венеция - единственный город на земле, в котором вас могут залить снизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дима Билан не смог решить задачку для первоклашек
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Украинка продала девственность с аукциона
Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения
На Украине решили разработать новый законопроект о децентрализации
Лыжник Сергей Устюгов стал папой: Елена родила дочь
Минфин обнародовал данные о расходовании бюджетных средств на нацпроекты
В новой стратегии безопасности Украины предлагается «уменьшить напряженность» в отношениях с Россией
Меркель поздравила Мишустина со вступлением на должность премьер-министра России
Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
"Даю еще один шанс": Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины Гончарука
Из Госдумы отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
Ольга Баталина: «Единая Россия» высоко оценивает взаимодействие с Минкультом РФ
Украинский министр залез под стол в знак поддержки премьер-министра страны
В Совфеде посоветовали Украине как распорядиться своими подземными хранилищами газа
Помпео: Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства
Украинский футбольный клуб отчислил спортсмена за посещение России
"Этот проект очень важен": Shell заявила о поддержке "Северного потока-2" вопреки американским санкциям
"Трамп молчит": Брат задержанного в РФ Уилана обвинил власти США в бездействии
"Аэрофлот" перенес рейсы в Тегеран на утро ради безопасности
В России впервые нанесли маркировку на побывавший в угоне автомобиль
В окружении Михаила Жванецкого опровергли «тяжелый недуг» сатирика
Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Мужчина, упавший на рельсы на станции метро "Войковская", выжил
В США смертник получил помилование за несколько часов до казни
На 10 градусов теплее нормы: Синоптики спрогнозировали волну потепления
В немецкой лаборатории проводили жестокие эксперименты над обезьянами
В церкви напомнили верующим о поступках, которые важнее купания на Крещение