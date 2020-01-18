Особенно хорошо деньги не пахнут, когда их куча!
***
- Лечу от запоя. Недорого.
- А куда летите, если не секрет?
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В магазине:
- Простите, но ваша купюра фальшивая и очень плохого качества!
- Я художник, я так вижу!
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В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед умер и завещал им свою библиотеку.
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Она такая прикольная, что даже оргазм не симулирует, а пародирует.
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- А покропите нам, батюшка, квартиру святой водичкой, чтобы все грешное ушло.
- А сами-то где жить будете?
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Вчера с женой решили поиграть в сексуальную игру «Доктор и пациент»…
Полночи просидел под дверью: без талончика не принимала.
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- Знаешь, я вчера в клубе караоке пела. Так один мужик подошел, дал мне 500 рублей и сказал, чтобы заткнулась.
- Ух ты! А ведь на этом можно зарабатывать!
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- Если бы не ты, - вздохнула жена, - мы были бы идеальной парой.
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Как только слышу о том, что зарплата должна соответствовать результативности труда, в первую очередь вспоминаю правительство и национальную сборную по футболу.
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- У вашей жены странный акцент. Откуда она?
- Из винного погреба...
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Сколковские ученые вывели формулу движения енота на сверхзвуковой скорости в кислой среде и за ненадобностью применили ее для расчета пенсий россиян.
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Венеция - единственный город на земле, в котором вас могут залить снизу.
ИСТОЧНИК KP.RU