2020-01-17T22:55:41+03:00
Общество

Впорос дня: Погадаем на состав правительства?

Накануне Крещения, на Святки, по народной традиции гадают
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Впорос дня: Погадаем на состав правительства?Впорос дня: Погадаем на состав правительства?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Сергей БАБУРИН, бывший вице-спикер Госдумы:

- Что тут гадать: важно, чтобы правительство на старте получило доверие простых граждан. Не будет кадровых перемен - доверия не возникнет. Требуется обновить социально-экономический и культурно-интеграционный блоки.

Михаил ШМАКОВ, глава Федерации независимых профсоюзов России:

- Надо менять весь экономический блок. Что касается силового блока - это прерогатива президента. С социалкой и с культурой работают нормально. А сам новый премьер, считаю, будет эффективнее.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Министром сельского хозяйства мог бы стать сыровар Олег Сирота. Да, он мой зять. А кто же не хочет, чтобы зять стал министром? А если серьезно, кто лучше практика справится с задачей, когда в стране мало хороших продуктов? Что касается силовиков, хотелось, чтобы остались те, кто был. Порядок при Колокольцеве стал лучше. И Лаврова хвалят. А Шойгу - вообще кумир масс!

Сергей СТАНКЕВИЧ, экс-советник президента Ельцина:

- Гордеев должен быть в Кабмине - показатели агропрома, особенно по экспорту, убедительные. По развитию Дальнего Востока четкая программа у Трутнева - и он должен работать дальше. В энергопроме не вызывает вопросов Новак - ему нужно дать возможность развивать свое направление.

Владимир ЮЖАКОВ, профессор РАНХиГС:

- Хочу услышать от премьера, как бы он предпочел настроить работу своего Кабинета. Я до сих пор не могу прогнозировать характер изменений - для меня новый премьер и смена правительства стали неожиданностью.

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, политолог:

- Полной смены правительства не будет. Две фигуры очевидно должны сохраниться - это Шойгу и Лавров. Их можно даже местами поменять, суть от этого не изменится. Что касается экономического блока, надеюсь, что доминирование бухгалтерски настроенных чиновников в правительстве будет изменено. Есть требование новых лиц.

Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- В правительстве нужны крутые яркие люди - бизнесмены и ученые. А подсчитывать деньги - для этого есть бухгалтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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