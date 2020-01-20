"Генеральная репетиция перед "Оскаром": Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за главную роль

В Лос-Анджелесе отгремела 26-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США. Номинацию "Лучшая мужская роль" взял американский актер Хоакин Феникс, сыгравший в нашумевшем фильме 2019 года "Джокер". А лучшим фильмом стал южнокорейский триллер "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо.

Лучшим фильмом стал южнокорейский триллер "Паразиты" режиссера Пон Чжун ХоФото: кадр из фильма

Эксперты в этом году называют данную премию "генеральной репетицией перед "Оскаром". Трансляция церемонии вручения этой престижной награды объединения, в которое входят феноменальное количество актеров (около 165 тысяч артистов кино и телевидения), ведется на телеканалах TNT и TBS.

Номинацию "Лучшая женская роль" премии Гильдии актеров США отхватила Рене Зеллвегер. Актриса блестяще сыграла в киноленте "Джуди" и талантливо воплотила образ легенды золотого века Голливуда - актрисы Джуди Гарлэнд.

Актерский состав южнокорейской киноленты "Паразиты" поднялись на сцену за желанным трофеемФото: REUTERS

Конкурентками Зеллвегер в номинации стали следующие актрисы: Синтия Эриво (Гарриет", Harriet), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история", Marriage Story), Лупита Нионго ("Мы", Us) и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

К слову, премию в категории "Лучшая мужская роль" в этом году оспаривали Леонардо Ди Каприо, снявшийся в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", Кристиан Бэйл, появившийся в картине "Ford против Ferrari", Адам Драйвер (за роль в ленте "Брачная история", Marriage Story) и Тэрон Эджертон ("Рокетмен", Rocketman)

Благодаря работе в нашумевшей картине Тарантино, "Однажды в Голливуде", Бред Питт получил премию за роли второго плана в фильме. Конкурентами Питта в этой номинации стал легендарный Аль Пачино (к слову, также сыгравший в "Однажды в Голливуде"), Джо Пеши, Том Хэнкс и Джейми Фокс.

Счастливый обладатель награды, американский актер Бред Питт, вместе со своей бывшей возлюбленной, актрисой Дженнифер ЭнистонФото: REUTERS

Среди женщин обладательницей премии за лучшую роль второго плана стала Лора Дерн, снявшаяся в картине "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака.

Jбладательницей премии за лучшую роль второго плана стала Лора Дерн, снявшаяся в картине "Брачная история"Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях был опубликован список номинантов на премию Оскар 2020. «Джокер» получил наибольшее количество номинаций на «Оскара», Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе на втором месте.