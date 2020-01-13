Номинанты на Оскар 2020: опубликован список претендентов на премию

Среди фильмов, номинированных на «Оскар» как лучший фильм:

- потрясший мир фестивалей и кассу кинотеатров во всем мире «Джокер» Тодда Филлипса,

- «Ирландец» - величественная гангстерская фреска Мартина Скорсезе

- политическая комедия Тайки Вайтити «Кролик Джо-джо», которая не выйдет в прокат в России,

- эпопея Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде»,

- еще одна эпопея - историческая военная «1917» Сэма Мендеса,

- мужской гоночный фильм «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда,

- экранизация американского классического романа «Маленькие женщины» Гретой Гервиг,

- блестящая мелодрама Ноя Баумбаха «Брачная история»,

- и южнокорейская сатира слэш триллер «Паразиты» Пон Джун-хо

Эти же фильмы лидируют и во всех остальных номинациях:

у картины «Форд против Феррари» еще 3 технические номинации, у «Кролика Джо-джо», «Маленьких женщин» и «Брачной истории» - по 6, у «Ирландца», «1917» и «Однажды… в Голливуде» - по 10, абсолютный лидер - «Джокер» с 11 номинациями.

Тодд Филлипс, Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Сэм Мендес и Пон Джун-ховошли в пятерку лучших режиссеров.

В числе номинанток-актрис - Синтия Эриво («Харриет»), Скарлетт Йохансон («Брачная история»), Сирша Ронин («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), у которой наибольшие шансы.

Лучшими актерами стали Антонио Бандерас за фильм Альмодовара «Боль и слава», Леонардо ЛиКаприо («Однажды… в Голливуде»), Джонатан Прайс («Два Папы) Хоакин Феникс за своего «Джокера» (лидер номинации) и Адам Драйвер («Брачная история»).

Хоакин Феникс ("Джокер") - главный претендент на "Оскара" в номинации "Лучший актер".

Среди номинированных актрис за роль второго плана - Кэти Бейтс за "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда, Лора Дерн за «Брачную историю» (лидер), Скарлетт Йохансон, отличившаяся второй раз в году за роль в фильме «Кролик Джо-джо», одна из «Маленьких женщин» Флоренс Пуг и Марго Робби («Скандал»).

Лора Дерн в фильме "Брачная история".Фото: YouTube

В номинацию «Лучший актер второго плана» предсказуемо попали двое крутых парней из «Ирландца» - Аль Пачино и Джо Пеши, сыгравший Папу римского Энтони Хопкинс («Два Папы»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству») и, разумеется, Брэд Питт за «Однажды … в Голливуде», который, скорее всего, и получит награду.

Брэд Питт в фильме «Однажды … в Голливуде».

В пятерку лучших фильмов на иностранном языке - номинацию, переименованную в этом году в «лучший международный фильм», к сожалению, не прошла из шорт-листа представлявшая Россию военная драма Кантемира Балагова «Дылда». А прошли: македонская документальная киноповесть «Страна меда» Тамары Котевской и Любомира Стефанова, французская криминальная драма «Отверженные» Ладжа Ли, польская религиозная драма «Тело Христово» Яна Комасы, лебединая песнь Педро Альмодовара «Боль и слава» и корейские «Паразиты» Пон Джун-хо, которые, без сомнения, и выиграют.

В ТЕМУ

Сплошные «Паразиты» и никаких «Дылд»: объявлены номинанты на «Оскара»

Денис КОРСАКОВ

Начнем, наверное, с плохой новости: россиянам номинаций не досталось. «Дылда» Кантемира Балагова не попала в пятерку в категории «Лучший международный фильм», «Акварель» Виктора Косаковского пролетела в категории «Лучший документальный фильм», и Константин Бронзит не получит статуэтку за короткометражный мультфильм «Он не может жить без космоса». Все это произведения входили в «лонг-листы», обнародованные в декабре, казалось, у всех неплохие шансы, но - увы. Что тут поделаешь: буквально не дают России в очередной раз встать с колен! (подробности)