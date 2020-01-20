Украинский трезубец приравняли к свастике

Если бы посольство незалежной не начало возмущаться в Твиттере, об этом казусе, пожалуй никто бы и не узнал. В прошлом году в Британии для сотрудников правоохранительных органов было составлено специальное пособие. В нем эксперты собрали различные символы, с которыми копы могут столкнуться в повседневной жизни. И разъяснили, что каждый из них означает. В разделе «Татуировки» затесалось и изображение герба Украины: «Украинский трезубец (националистический)», - поясняла подпись.

- Включение трезубца, национального символа и герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма, подготовленного контртеррористической полицией, более чем возмутительно. Этому не может быть никаких оправданий, - возмутились украинские дипломаты в соцсети и потребовали исключить трезубец из пособия.

В британском полицейском пособии украинский трезубец появился в ряду с экстремистскими символами.

В полиции ответили, что в методичке четко прописано: не все символы могут нести террористическую или экстремистскую нагрузку. Дескать, нечего тут обижаться на пустом месте. Но в целом, наводит на мысли о репутации украинского госсимвола.

- Мало под каким символом в современной истории Европы пролилось столько крови и было организовано столько погромов. И тут он свастике и эсэсовским зигам брат-близнец. Хотя и государственная символика Украины, - прокомментировал в своих социальных сетях востоковед Евгений Сатановский. - Так что среди тех, кто его себе татуируют, экстремистов немерено. И, судя по тому, что к британцам он в справочник попал, они по Европе мало-помалу расползаются. С чем мы Британию и поздравляем.

И то правда. Очевидно, не на выставке татуировок госсимволов английские бобби сфотографировали этот трезубец.