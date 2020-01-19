Полиция Британия приравняла украинский трезубец к экстремистским символам

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:15:25+03:00

Посольство Украины уже потребовало внести изменения в документ и принести официальные извинения

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Британская полиция приравняла изображенный на гербе Украины трезубец к символам террористов. Соответствующее уточнение появилось в руководстве, которое разослали врачам и преподавателям Соединенного Королевства.

Внимание на ситуацию обратило посольство Украины в Великобритании. Дипломаты потребовали скорректировать документ и извиниться за случившееся.

"Появление трезубца - конституционного национального символа и герба Украины - в руководстве по противодействию экстремизму, подготовленном антитеррористическим отделом полиции для британских учителей и медицинского персонала, это крайне возмутительно. Здесь не может быть никаких приемлемых объяснений. Мы требуем, чтобы трезубец убрали из руководства с официальными извинениями", - сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU