2020-01-20T14:23:00+03:00
Экономика

Когда начнутся выплаты маткапитала за первенца

На 466 тысяч рублей претендуют семьи, в которых произошло пополнение с 1 января 2020 года
Владимир НИКОЛАЕВ
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Пакет законопроектов о выплатах маткапитала за первенца будет внесен в Госдуму до 10 февраля.Пакет законопроектов о выплатах маткапитала за первенца будет внесен в Госдуму до 10 февраля.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Кабинет министров еще не сформирован, но работа над пакетом социальных законопроектов, о которых говорил в своем послании президент, уже началась. Одно из первоочередных направлений — выплата маткапитала на первого ребенка.

- Правительство должно подготовить ряд законопроектов, в частности, внесение изменений в маткапитал, внесение изменений в бюджет на 2020 год, - рассказала «КП» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. - Уже 16 января состоялось совещание с участием нового премьер-министра, и он заверил, что в течение максимально короткого времени изменения будут внесены.

По ее словам, назывался даже конкретный срок, в течение которого законопроекты будут подготовлены — 25 дней. То есть получается, если считать от 16 января, то пакет законопроектов будет внесен в Госдуму до 10 февраля.

- С нашей стороны задержек, думаю, не будет, и уже в марте закон начнет действовать, - продолжила Беррараб. - Уточню, что он имеет обратную силу, так что все первенцы, рожденные 1 января и позже, получат право на выплаты. Напомню, на первого ребенка они составляют 466 тыс 617 руб. Никакой очередности не будет, все категории населения и регионы начнут получать деньги одновременно. Источник финансирования — бюджет. Как сообщили в Минфине, средства на это имеются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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