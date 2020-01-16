Кто имеет право на новые детские выплаты из послания президента

Владимир Путин анонсировал масштабные меры соцподдержки для семей с детьми. Причем, вводятся они задним числом, то есть с 1 января 2020-го. Так что уже стоит прикинуть, что нового вам полагается от государства.

1. Как изменится маткапитал?

Главное новшество — его теперь обещано выплачивать при рождении первого ребенка. Размер составит 466 617 рублей. Именно столько получат те, у кого родится (или уже родился) первенец после 1 января 2020 года.

А те, у кого после этой даты родился или еще родится второй ребенок, маткапитал получат уже в увеличенном размере — 616 617 рублей.

2. То есть я получу сначала 466 тысяч за первого ребенка, а потом еще 600 с лишним тысяч за второго?

Нет, маткапитал в полном объеме выплачивается только один раз. Но президент в послании достаточно четко сказал, что если семья, уже получившая маткапитал за первого ребенка, потом родит второго, у нее появляется право на дополнительные 150 тысяч рублей. То есть в сумме получается те же 616 617 рублей (466 617 плюс 150 000).

3. А если у меня родится двойня?

Сразу получите 616 617 рублей — как за двоих детей.

4. А за третьего ребенка маткапитал не дадут?

Тут правила не меняются: маткапитал в этом случае дадут, только если семья не получила его при рождении второго ребенка (допустим, тот родился раньше, чем начала действовать программа маткапитала). Теперь - в объеме 616 617 рублей.

Но при рождении третьего ребенка возникает право на другую меру поддержки. Если у вашей семьи есть долг по ипотеке, 450 тысяч рублей из него спишут. Эта мера уже действует с сентября 2019 года, на 15 января 2020 года такого рода господдержку получили 27 тысяч многодетных семей.

5. О каком миллионе на улучшение жилищных условий говорил президент?

Этот миллион складывается из:

- 616 тысяч с лишним материнского капитала на двоих детей,

- списания 450 тысяч рублей ипотечного долга, на которую семья получает право после рождения третьего ребенка.

В сумме действительно получается больше миллиона, который можно использовать на решение своего жилищного вопроса — а у семьи с тремя детьми он почти всегда стоит очень остро.

6. Кто будет иметь право на выплаты на ребенка с 3 до 7 лет?

Они — для семей, где доход не превышает определенного «потолка». Такие выплаты уже есть на первого и второго ребенка — но только до трех лет. Теперь совсем уж небогатым семьям — где доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе - обещают помогать финансово, пока ребенку не исполнится 7 лет.

Размер выплат будет таким:

2020 год — 1/2 регионального прожиточного минимума для ребенка (в среднем — 5,5 тыс. руб.);

2021 год и дальше — 1 региональный прожиточный минимум для ребенка (в среднем — около 11 тыс. руб)

Как понять, сможет ли рассчитывать ваша семья на новую «детскую» доплату? Детали новой программы пока не обнародованы. Но, вероятно, правила расчета «потолка» доходов будут те же, что сейчас используются при расчете выплат на ребенка до 3 лет.

Итак:

А. Надо высчитать среднедушевой доход в вашей семье. Это делается по формуле:

все доходы всех членов семьи за последние 12 месяцев /12 месяцев /число членов семьи.

Б. Смотрим прожиточный минимум для трудоспособного населения в вашем регионе за 2 квартал предыдущего года (именно он используется для расчетов - то есть сейчас надо ориентироваться на 2 квартал 2019 года).

В. Если получившийся в пункте 1 доход меньше этого прожиточного минимума, вы сможете претендовать на новые выплаты — до семилетия ребенка.

Если доход больше прожиточного минимума, но меньше двух прожиточных минимумов, на вас распространяются только уже существующие меры поддержки, то есть выплаты на первого или второго ребенка до 3 лет.

НАПРИМЕР

Представим для примера гипотетическую семью, которая живет в регионе со средним для России прожиточным минимумом — за 2 квартал 2019 года это было для трудоспособного населения 12130 рублей.

Семья из трех человек (мама, папа, ребенок) будет иметь право на выплаты на свое чадо:

до 3 лет - при доходе на всех ниже 72780 рублей,

до 7 лет — ниже 36390 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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