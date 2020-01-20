2020-01-20T14:53:51+03:00
В мире

США запретят «родительный туризм»

Теперь иностранкам, мечтавшим получить для своих детей американское гражданство, будут отказывать в визе
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14-я поправка Конституции позволяет любому человеку, появившемуся на свет в США, автоматически получить американское гражданство.14-я поправка Конституции позволяет любому человеку, появившемуся на свет в США, автоматически получить американское гражданство.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Администрация Дональда Трампа продолжает ужесточать миграционное законодательство. На этой неделее власти США решили дать бой «родильному туризму». Многие иностранки специально получают американскую визу, чтобы родить на территории Штатов. 14-я поправка Конституции позволяет любому человеку, появившемуся на свет в США, автоматически получить американское гражданство.

Президент США Дональд Трамп выступает против этой поправки с осени 2018 года. Он называл ее «нелепым правилом», которое можно остановить с помощью всего лишь одного президентского указа. И, по всей видимости, Белый дом приблизился к этому.

- Перемены нужны, чтобы обеспечить национальную безопасность и пресечь криминальную активность, связанную с индустрией «родильного туризма», - заявил бывший главный юрисконсульт визового отдела Госдепа Джеффри Горски.

Изменения коснутся виз типа В. Их выдают для краткосрочного въезда с туристической или деловой целью. Теперь Госдеп оставляет за собой право отказывать в выдаче визы, если заявительницу заподозрят в «родильном туризме». Правда, пока не ясно, что станет поводом для отказа - беременность или принадлежность к конкретной стране. Среди тех, кто целенаправленно едет рожать в США под предлогом туризма, лидируют гражданки Китая, России и Нигерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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