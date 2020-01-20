США запретят «родительный туризм»

Администрация Дональда Трампа продолжает ужесточать миграционное законодательство. На этой неделее власти США решили дать бой «родильному туризму». Многие иностранки специально получают американскую визу, чтобы родить на территории Штатов. 14-я поправка Конституции позволяет любому человеку, появившемуся на свет в США, автоматически получить американское гражданство.

Президент США Дональд Трамп выступает против этой поправки с осени 2018 года. Он называл ее «нелепым правилом», которое можно остановить с помощью всего лишь одного президентского указа. И, по всей видимости, Белый дом приблизился к этому.

- Перемены нужны, чтобы обеспечить национальную безопасность и пресечь криминальную активность, связанную с индустрией «родильного туризма», - заявил бывший главный юрисконсульт визового отдела Госдепа Джеффри Горски.

Изменения коснутся виз типа В. Их выдают для краткосрочного въезда с туристической или деловой целью. Теперь Госдеп оставляет за собой право отказывать в выдаче визы, если заявительницу заподозрят в «родильном туризме». Правда, пока не ясно, что станет поводом для отказа - беременность или принадлежность к конкретной стране. Среди тех, кто целенаправленно едет рожать в США под предлогом туризма, лидируют гражданки Китая, России и Нигерии.